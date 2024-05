Carolina Molas (la suegra de Tamara Falcó) dice que los vestido de flores se llevan en mayo con botas muy altas

El martes por la noche fue de inauguración en el barrio de moda de Madrid con el nuevo restaurante 'Casa Salesas' de Íñigo Onieva. Pero si ayer centrábamos nuestra atención en los looks de Tamara Falcó e Isabel Preysler, ahora nos fijamos en el de la madre de Íñigo, Carolina Molas, que nos había pasado desapercibido, y ahora lo hemos podido ver con más detalles en los Stories del Instagram del restaurante. Iñigo Onieva da oficialmente el pistoletazo de salida a su nueva aventura empresarial y lo hace con el apoyo de su mujer Tamara Falcó, que ha llegado con una gran sonrisa y "muy emocionada", según ha dicho, a la inauguración de 'Casa Salesas', el restaurante situado en el barrio madrileño del mismo nombre. Pero no solo la marquesa de Griñón, también Isabel Preysler ha sido una de las grandes protagonistas de la noche para apoyar a su yerno en su nueva aventura con un look de lo más rompedor, rockero y sexy a lo que no nos tiene tan acostumbrados, y Carolina Molas combinado un vestido de estampado floral muy boho con botas altas.

Porque sí, en mayo los vestido se llevan con botas, y más en estos días de bajada de temperaturas en Madrid. Pero el manual de uso de estos vestidos tiene mucha más historia. Nos traslada a la pradera de Woodstock en el 69 bailando con flores en el pelo a ritmo de Joan Baez, al 2015 gracias a Sienna Miller y sus sandalias planas, y a cualquier verano, en Havaianas, en las playas de Formentera o paseando a la orilla del mar en Ibiza. Porque los vestidos boho se llevan con botas muy altas y Carolina Molas nos lo ha dejado claro con este estilismo en la noche madrileña. El armario de la madre de Íñigo Onieva está repleto de básicos elegantes y cómodos que sabe conjuntar con las tendencias de cada temporada y a los que da esos toques modernos con los que rejuvenecer cualquier estilismo. Y con este nuevo estilismo nos lo ha dejado muy claro.

Carolina Molas en la inauguración de 'Casa Salesas'. Gtres

O lo que es lo mismo, vamos a sacar los vestidos más bohemios de nuestro armario para combinarlos con nuestras botas más altas de invierno como ha hecho Carolina Molas.