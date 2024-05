Isabel Preysler sorprende con su look más rompedor (y sexy) para apoyar a Íñigo Onieva en su nueva aventura

Noche especial en el barrio de moda en Madrid, con todos los focos puestos en Tamara Falcó. Y es que esta noche ha tenido lugar la inauguración de 'Casa Salesas', el nuevo restaurante de Iñigo Onieva. Para esta ocasión tan especial, Tamara ha optado por un look de su nueva colección primavera- verano 2024 de Pedro del Hierro & TFP. Iñigo Onieva da oficialmente el pistoletazo de salida a su nueva aventura empresarial y lo hace con el apoyo de su mujer Tamara Falcó, que ha llegado con una gran sonrisa y "muy emocionada", según ha dicho, a la inauguración de 'Casa Salesas', el restaurante situado en el barrio madrileño del mismo nombre. Pero no solo la marquesa de Griñón, también Isabel Preysler ha sido una de las grandes protagonistas de la noche para apoyar a su yerno en su nueva aventura con un look de lo más rompedor, rockero y sexy a lo que no nos tiene tan acostumbrados.

Para esta noche, Isabel Preysler lo ha dado todo con un look muy rompedor en negro con top lencero y una cazadora crop de cuero. De las primeras en llegar ha sido su madre, Carolina Molas y su hermano Jaime, así como sus socios Manuel Campo Guallar, con su mujer Esha Gupta, y José Luis López 'El Turronero' - la tercera pata del negocio es Iván Espinosa de los Monteros-. También hemos visto a otros amigos como la presentadora Mónica Hoyos. Pero sin duda, la gran estrella de la noche ha sido Tamara Falcó con el traje que le van a querer copiar todas las madres de comunión en esta primavera 2024. La chaqueta de cuero clásica es la prenda más repetida entre las estilistas e Isabel Preysler la ha querido lucir un diseño crop para realzar su estilismo negro. Por muchas que sean las chaquetas de cuero nuevas que marcan tendencia, ninguna se compara a la clásica cazadora perfecto. Favorita de las estrellas a lo largo de las décadas, es la inversión estilística más sensata que hacer esta primavera.

El look de Isabel Preysler. Gtres

Sin duda, 'Casa Salesas' ha llegado para convertirse en uno de los 'place to be' del barrio de moda de Madrid, y seguro que veremos pasar muchos famosos, entre ellos Tamara Falcó e Isabel Preysler para apoyar a Íñigo Onieva.