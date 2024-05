El chaleco más boho (y pijo) de Teresa Urquijo para la gran final del Mutua Madrid Open

Teresa Urquijo se ha convertido en una de las grandes protagonistas desde las gradas de este Mutua Madrid Open, tenemos muchas pruebas y pocas dudas. Tres looks para ir al tenis que nos ha dejado, y no podía faltar junto a Almeida en la gran final del tenis en Madrid para despedirse de este Mutua hasta el año que próximo con más de tres horas de partido. El tenista ruso Andrey Rublev remontó (4-6, 7-5, 7-5) al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del Mutua Madrid Open, segundo Masters 1000 en su palmarés para culminar una semana gloriosa que le devuelve un papel protagonista en el circuito. La mujer de José Luis Martínez Almeida, que recientemente se casaron en una ceremonia de lo más especial, elegante y muy sofisticada, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en cada evento que acude, ya sea como acompañante de su marido, el Alcalde de Madrid. Si bien el espectacular vestido de novia de Teresa Urquijo nos dejó a todos boquiabiertos, un vestido que ya había llevado su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma y su madre, Beatriz Moreno y de Borbón, la joven acertaba también de pleno con un estilismo para dar por finalizada su luna de miel, un look de aeropuerto de vaqueros azul marino y la camiseta de rayas rojas con el que Teresa Urquijo volvía a su rutina en Madrid. Y esta semana en la Caja Mágica no ha sido menos.

Si para su primer día en el Mutua Madrid Open apostó por un estilismo con gabardina, para el segundo por un traje rosa pastel, para la gran final, Teresa Urquiho ha lucido un chaleco boho que le habíamos visto en la fotografía de su anuncio oficial de compromiso con Almeida. El término 'cayetana' se empezó a hacer popular para denominar a las hijas de familias adineradas de Sevilla, familias en las que este nombre es bastante popular. La naturalidad es una de las características que más destacamos dentro de esta estética: poco maquillaje, manicura minimalista, prendas básicas con un toque chic poco ceñidas y con un toque clásico. Y así es el estilo deTeresa Urquijoque nos lo ha vuelto a dejar claro en la gran final del Mutua Madrid Open.

El look de Teresa Urquijo. Gtres

Un chaleco que Teresa Urquijo ha combinado con una camisa azul, y pantalones blancos que es la prenda que no falta cada primavera en el armario de las chicas más pijas y clásica de Madrid.