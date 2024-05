De Marta Díaz a Mar Lucas, los looks de este 1 de mayo en el Mutua Madrid Open para el partido de Carlos Alcaraz

El Mutua Madrid Open se ha llenado de caras conocidas este 1 de mayo, aprovechando el festivo y para disfrutar del juego de Carlos Alcaraz. Si ayer por la noche fue turno de despedida de Rafa Nadal en Madrid que no se quisieron perder ni Teresa Urquijo ni Ayuso, este miércoles ha sido momento para que las influencers se dejen ver, de Marta Díaz que se ha reencontrado con su ex novio, Sergio Reguilón, a Mar Lucas. Y es que está claro que el tenista murciano atrae al público más joven, ayer eran María Pombo y Laura Escanes, y hoy estas dos 'Tiktokers' que son muy amigas. En la pista Manolo Santana, donde ayer Rafa Nadal se despidió de Madrid, Alcaraz se mide a esta hora con Rublev por segunda vez. La anterior, con victoria por 7-5 y 6-2 para el español, fue en las ATP Finals del año pasado. Y mientras vemos su partido, nosotras nos hemos fijado en los looks de las influencers y celebrities en la grada.

Unos looks muy de tenis, con jeans, gabardina, y ese toque tan pijo, clásico y de lujo silencioso que tanto nos gusta. Y nosotras, como llevamos haciendo durante todo el tornero, no hemos podido dejar de fijarnos en los estilismos más pijos y clásicos de estas jornadas de tenis en Madrid, que nos van a servir de inspiración para el puente de mayo, vayas al Mutua Madrid Open o no. Porque sin duda, se ha convertido en una pasarela de estilismos de lo más primaverales, que bien nos puede servir para ir a un partido o a la oficina en este mes de mayo que empieza hoy. Desde gabardinas, a blazers, jerséis a los hombros o el pantalón blanco más cayetano para esta época.

Mar Lucas con jersey crop con cut out y su larga melena suelta con diadema

Mar Lucas. Gtres

Marta Díaz con chaqueta de piel blanca, camiseta crop a tono y vaqueros

Marta Díaz. Gtres

Cayetana Guillén Cuervo no ha querido pasar frío en este día gris en Madrid, con abrigo de pelo y gorro

Cayetana Guillén Cuervo. Gtres

Ana Peleteiro con biker de piel, camisa y jeans

Ana Peleteiro. Gtres

Unos estilismos perfectos para la primera, para ir al trabajo o a una queda con amigas con mucho estilo y comodidad.