El chaleco sastre más especial de Zara (que no nos quitaremos en otoño) es este que Rocío Osorno combina como un total look

Menos mal que ya es viernes y se termina esta semana de enamorarnos de absolutamente todas las prendas que nos está enseñando Rocío Osorno, aunque bueno, ahora estamos impacientes por conseguir sus looks de fin de semanaen Zara antes de que se agoten. La reina de Inditex (Marta Ortega no, la otra, nuestra influencer sevillana preferida) no para de crearnos necesidades con todo lo que se pone y, si ayer lo hacía con el conjunto de floresmás dulce de Asos que, acabamos de mirar la web y ya ha agotado la falda, ahora lo ha conseguido con el outfit que nos pondremos en cuanto nos llegue para las cenas más especiales del verano y que se convertirá en el uniforme de nuestras reuniones más importantes de la vuelta a la oficina. Un estilismo que, una vez que termine el buen tiempo, reciclaremos para la primavera.

Y es que, en esta ocasión, Rocío Osorno ha optado por el chaleco halter espalda descubierta, confeccionado en algodón, liocel y lino y diseñado como un modelo con escote en pico, cuello halter, espalda descubierta, detalle de tapetas delanteras y cierre frontal de botones a contraste. La diseñadora ha combinado este chaleco sastre tan especial con el pantalón ancho pinzas, confeccionado con las mismas características y diseñado como un modelo de tiro alto, pernera ancha y cierre delantero con cremallera, botón interior y gancho metálico. Está decorado con pinzas en el delantero, bolsillos frontales y falsos bolsillos de vivo en la espalda.

Rocío Osorno @rocioosorno

La sevillana ha completado su estilismo con unas sandalias de tacón sensato con el tacón calado (una de las tendencias que vimos en la Semana de la Moda de París) y unclutch dorados, que le aportaban un toque de sofisticación y que, como ya sabes que ocurre con este color, potenciaban su bronceado.