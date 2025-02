Chaleco + pantalón de traje: el look de Susanna Griso en 'El Hormiguero' que le vamos a copiar para ir a la oficina

Las noches de 'El Hormiguero' nos están dando para muchos looks esta semana con Paula Echevarría, Rosario, y ahora Susanna Griso. Esta noche, los icónicos periodistas Matías Prats y Susanna Griso han visitado El Hormiguero para compartir anécdotas de sus impresionantes carreras y reflexionar sobre el mundo del periodismo en la actualidad en el aniversario de Antena 3. Y obviamente nosotras nos hemos tenido que fijar en el estilo de la periodista catalana que siempre nos conquista, y esta vez, con un look que le vamos a copiar para ir a la oficina.

Porque si los chalecos sastre son tendencia, este outfit de Susanna Griso combinándolo con pantalones de esmoquin, es moda. Las que más saben de moda están llevando sin cesar un mismo look: un conjunto de chaleco y pantalón sastre, y este es buen ejemplo de ello. Desde que el chaleco sastre volvió a nuestras vidas, no hemos podido dejarlo marchar de nuevo, ni tenemos intención de hacerlo. Si bien al principio comenzó por incorporarse como una pieza que lucir por debajo de americanas, especialmente en sus versiones monocolor, completando el perfecto look working, el chaleco ahora brilla también por sí solo. Una tendencia que se une a la del pantalón de esmoquin.

El look de Susanna Griso. Gtres

Un pantalón de clásico esmoquin de dandy que está de vuelta con todas sus fuerzas este invierno 2025 para los looks de las mujeres. El traje masculino, en su riguroso juego de blanco y negro, permanece como una nota relativamente anácrona en nuestra historia estilística. Algunas firmas como Mark Kenly o Nina Ricci se decantan por la apuesta más literal del esmoquin, fajín negro incluido, para vestir a la mujer este invierno 2025.