Los chalecos siguen triunfando este verano y nosotras hemos encontrado los más bonitos de rebajas

Cada temporada surgen nuevas tendencias que se hacen virales entre las amantes de la moda, y es que son prendas originales, diferentes y elegantes hasta nunca antes vista. Si bien este año hemos visto como la tendencia del crochet se ha hecho con la mayoría de las prendas de nuestro armario, como por ejemplo los tops o los vestidos de crochet, los chalecos se han convertido en la prenda por excelencia más elegante y todoterreno de toda aquella apasionada de la moda y las tendencias. Este invierno hemos visto chalecos muy neutros y sin estampado, creando conjuntos con pantalones de pinza, como por ejemplo este conjunto de chaleco y pantalón de pinza en gris marengo de Alba Díaz, quien se ha proclamado amante de este tipo de ‘total looks’, y es que son tan discretos y elegantes que pueden ser llevados tanto para la oficina como para ocasiones más especiales, añadiendo, por ejemplo, unos stilettos. Sin embargo, ahora que estamos en verano -y aprovechando las rebajas-, en tiendas podemos encontrarlos en todo tipo de estampados y colores, siendo un complemento perfecto con el que dar ese toque original y distintivo a tu look.

¿Con qué podemos combinar los chalecos? Sin duda, una apuesta ganadora sería con bermudas, y es que esta prenda se ha convertido en un must en nuestro armario de verano porque tiene la largura perfecta para ser usada para la oficina y crear un look elegante sin la necesidad de pasar calor. Debajo del chaleco, podemos optar por una camiseta básica tipo ‘tank top’ o una camisa blanca romántica o de estilo ‘boho’. Como calzado, te recomendamos que uses tus sandalias planas favoritas, como por ejemplo las sandalias de tipo pala o las romana. Sin embargo, si prefieres usar zapatos con algo de tacón, opta por unas sandalias de tacón medio o unas alpargatas de cuña, el zapato por excelencia de las parisinas cada verano. Ya que los chalecos este verano se llevan bordados y en colores vivos, como por ejemplo este chaleco blanco con estampado azul cian que enamoró a las influencers sevillanas esta primavera, opta siempre por accesorios discretos en oro o plata, así como con prendas básicas de fondo de armario: un pantalón de lino, una camiseta o incluso la clásica camisa oversize. Con todas estas recomendaciones, te enseñamos los chalecos más bonitos de rebajas que podemos encontrar en tiendas.

Chaleco rayas, de Zara (9,99 €)

Chaleco rayas Zara

Chaleco cropped, de Zara (17,99€)

Chaleco cropped Zara

Chaleco estructura bolsillos, de Zara (19,99€)

Chaleco estructura bolsillos Zara

Chaleco nudo espalda, de Pull & Bear (9,99 €)

Chaleco nudo espalda Pull & Bear

Chaleco vaquero cropped, de Pull & Bear (9,99 €)

Chaleco vaquero cropped Pull & Bear

Chaleco largo fluido, de Stradivarius (19,99 €)

Chaleco largo fluido Stradivarius

Cárdigan algodón punto calado, de Mango (12,99 €)

Cárdigan algodón Mango

Chaleco traje botones, de Mango (17,99 €)

Chaleco traje botones Mango

Estas son algunas opciones de chalecos que podemos encontrar actualmente en tiendas y, lo mejor, están rebajadas, así que hazte con el que vaya más acorde a tus gustos para arrasar este verano.