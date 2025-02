La chaqueta de organza de Zara que lleva Nuria Roca solo cuesta 9 euros y es perfecta para una cita de San Valentín

Los looks de Nuria Roca en las noches de los jueves en 'El Hormiguero' nunca nos dejan indiferentes, y esta vez no podía ser menos. Porque si Tamara Falcó optó por un 'total look' naranja de nueva colección de Zara, la presentadora valenciana también se ha ido de compras a las firma de Inditex, pero a sus rebajas. Pero no solo eso, ha encontrado este top de organza en naranja (rojizo) que ahora mismo solo cuesta 9 euros, y que es perfecto para una cita de San Valentín.

La nueva temporada no solo viene marcada por las pasarelas y las tendencias que desde ellas se dictaminan. Tampoco lo hace inspirándose únicamente en el street style internacional. Y esta chaqueta de organza de Zara que lleva Nuria Roca en 'El Hormiguero', es todo lo que le podemos pedir a la moda. Esta blusa puede llevarse de mil y una maneras diferentes: Encima o debajo de un vestido de tirantes, encima de un vestido, debajo de un chaleco, debajo de camisetas de tirantes o con un llamativo bralette a la vista, por ejemplo. Y además, de organza. Este delicado y transparente tejido es una de las tendencias de la temporada a tener en cuenta.

Chaqueta estructura organza de Zara (rebajada a 9,95 euros)

Chaqueta organza. Zara

Una chaqueta de rebajas de Zara que Nuria Roca ha combinado con un top debajo, y vaqueros anchos de tiro alto de esos que están tan en tendencia, y además, hacen tipazo.