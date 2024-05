Charlène de Mónaco vuelve a brillar como toda una princesa en la cena de gala del GP de Mónaco

Uno de las semanas más especiales en Mónaco. Y es que cada año, el príncipe Alberto y la princesa Charlène de Mónaco tienen una cita obligada a la que rara vez faltan: se trata del GP de Mónaco de Fórmula 1. La Familia Principesca no olvidará fácilmente lo ocurrido este domingo en Mónaco, donde han rugido los motores de la Fórmula 1 en una jornada cargada de grandes emociones. No faltaron a la presentación del Gran Premio, que tuvo lugar dos días atrás y donde Charlène enamoró a los amantes de la moda con un impactante look con un mono de Louis Vuitton con escote bardot, manga larga y pernera ancha confeccionado especialmente para ella y durante la carrera con un elegante traje azul de pantalón y chaqueta. Pero donde ha derrochado toda la elegancia y glamur al más puro estilo princesa, ha sido durante la cena de gala que se ha celebrado esta noche con toda la familia de la Fórmula 1.

Una cena de gala donde Charlène ha lucido sus mejores galas, dejando a un lado los estilismos más masculinos de los últimos días, para brillar con un vestido de lo más elegante en rojo y con la parte superior del vestido en lentejuelas. Tanto para los eventos especiales como para diario, Charlene de Mónaco tiene claro cuáles son los colores que mejor le sientan. El azul y el blanco son sus tonos fetiche. Y aunque suele decantarse por tonos más apagados o neutros, de vez en cuando arriesga con opciones llamativas como el verde, el fucsia, el rojo, como ha pasado esta noche con este vestido de gala rojo combinado con lentejuelas para brillar por todo lo alto en una de las semanas más especiales en el principado durante el año.

Los looks de la cena de gala en Mónaco. Gtres

Además, Charlene de Mónaco sabe que lucir escotes en V, dar protagonismo a sus hombros y espalda teniendo en cuenta su figura de nadadora, y llevar trucos con los que afinar cintura, es clave para lucir estilizada. Un estilo que ha dejado claro con este vestidos con los hombros al descubierto y cuerpo de lentejuelas.