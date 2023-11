De Charlène a Carlota Casiraghi, los looks todo al rojo que las chicas clásicas llevarán esta Navidad

Día grande para Mónaco, uno de los más esperados al año. Y es que la familia Grimaldi ha sido la gran protagonista este fin de semana, donde se celebró la tradicional fiesta nacional que reúne a la familia en distintos actos que comenzaron el sábado y terminaron anoche con una ópera de gala con looks de lentejuelas. En esta ocasión, la asistencia fue multitudinaria y no faltó casi nadie. A Charlène y Alberto se unieron Carolina y Estefanía, así como los hijos y nietos de estas. Carlota Casiraghi acudió junto a sus hijos, Raphael y Balthazar. Andrea Casiraghi lo hizo acompañado de Tatiana Santo Domingo y sus hijos, Alexandre, India y Max.También se sumaron Pierre y Beatrice Borromeo con Stéfano y Francesco, Alejandra de Hannover, Louis Ducruet, con su mujer Marie, Pauline y Camille, e incluso Gareth y Sean Wittstock, hermanos de Charlène. Pero nosotras nos hemos fijado en los looks todo al rojo de Charlène y Carlota Casiraghi, que todas las chicas pijas y clásicas le van a querer copiar esta Navidad.

Carlota Cairaghi siempre fiel a Chanel, de la que es embajadora, y siempre sobresale con sus estilismos con tweed. Para este Día Nacional de Mónaco ha apostado por un conjunto de chaqueta y falda de tweed en rojo con cinturón de la maison francesa en negro. Para cerrar el look, unos stilettos y un bolso del mismo color que el cinturón. Un todo al rojo apostando por el color estrella de la temporada, por el que también ha apostado Charlène de Mónaco.

Monaco National Day ASSOCIATED PRESS AP

En su caso, Charlène también con un todo al rojo compuesto por un vestido, un abrigo de amplias solapas y cintura ceñida, tocado, guantes y botas.

National Day celebrations in Monaco VALERY HACHE / POOL EFE

Lo que nos dejan claro las mujeres de Mónaco, es que esta Navidad tenemos que apostar por un estilismo todo al rojo para brillas en nuestras cenas y comidas navideñas.