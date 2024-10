Las chicas más clásicas de Madrid se van a olvidar de sus trajes negros por este verde oscuro de Isabelle Junot

Otra noche más que Madrid se llena de eventos y photocalls, o lo que es lo mismo, de looks de nuestras celebrities favoritas que nos sirven de inspiración. Del evento de Rabat al que no faltó Victoria Federica o Ana Boyer, a la celebración de los 140 años de Rowenta con Isabelle Junot y su traje verde cruzado que ha hecho que las chicas más clásicas de Madrid se olviden del eterno negro. Porque si hay una pieza que siempre nos salva de cualquier no saber que ponernos, ese es un traje negro, pero después de ver a la aristócrata, este otoño 2024, lo vamos a cambiar por un traje verde oscuro como el suyo, que además de ser también muy elegante, es máxima tendencia.

Una Isabelle Junot que para esta noche de celebración de la marca de belleza en Madrid ha elegido un dos piezas de Max Mara. Confeccionadas ambas piezas con un tejido de crepe en color verde, y con la chaqueta con lazada que es lo que más nos ha conquistado, junto con la caída del pantalón. Una blazer que describen así en la web de la firma: "Chaqueta femenina en cady grueso, caracterizada por su silueta cruzada y envolvente, con motivo drapeado asimétrico y fajines largos para anudar a la cintura en el lado izquierdo. Modelo forrado, con cuello pequeño con solapa tipo chal, manga montada con botones forrados en los puños y primer botón con detalle Monogram".

Isabelle Junot. Gtres

Chaqueta cruzada de Max Mara (855 euros)

Una chaqueta a juego con un pantalón estilo esmoquin confeccionado en cady grueso con banda lateral de satén tono sobre tono. El modelo se caracteriza por la silueta con pernera recta, pliegue planchado, bolsillos franceses laterales y bolsillos ribeteados en la parte trasera. Un estilismo de Isabelle Junot que sin duda nos ha conquistado.