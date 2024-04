Así han sido los looks de los invitados a la boda de Carmen Gómez-Acebo y Borja Álvarez de Estrada: Isabelle Junot, Cristina Sainz o Ana Brito

Carmen Gómez-Acebo y Borja Álvarez de Estrada han dado el 'sí quiero' en la iglesia de la Concepción Real de Calatrava en Madrid. En un día protagonizado por las bajas temperaturas y el cielo nublado, esta boda tan esperada no ha dejado indiferente a ninguno de los novios (ni tampoco a los invitados) con estilismos dignos de comentar. No cabe duda de que la primavera es la fecha definitiva para organizar y celebrar todas las bodas del año, y así lo han hecho Carmen Gómez-Acebo y Borja Álvarez de Estrada. Hemos visto a la novia con un diseño al más puro estilo griego confeccionado por la firma española nupcial Navascués, la cual también ha sido la encargada de hacer brillar a Teresa Urquijo en su reciente boda con Almeida. Tenemos claro que el vestido de novia de Carmen Gómez-Acebo ha marcado tendencia y ha dejado huella en cuanto a las tendencias en novias 2024, puesto que su estética se aleja a aquello que solemos observar en las bodas. No obstante, ha sorprendido tanto a las expertas en moda como a todos los invitados y familiares que han asistido a la boda de Carmen Gómez-Acebo y Borja Álvarez de Estrada. Los novios no han sido los únicos que nos han dejado boquiabiertos durante la tarde del viernes, sino que los looks de los invitados también han sido comentados. Entre muchos rostros conocidos de la alta sociedad, Isabelle Junot, Cristina Sainz o Katy Sainz se han convertido en las invitadas perfectas con estilismos acordes con los códigos de vestimenta, así como en sintonía con dicho evento.

Tras celebrar su segundo aniversario de bodas, Álvaro Falcó e Isabelle Junot han protagonizado uno de los momentos más icónicos, puesto que han lucido estilismos en tendencia. El marqués de Griñón ha llevado un traje sastre en gris junto con una corbata en marino, mientras que Isabelle Junot ha destacado con un vestido con transparencias y plumas, así como con estampado de cuadros. Asimismo, ha elevado el look tanto con un bolso de mano como con sandalias de plataforma de terciopelo en verde botella. La influencer Ana Brito ha conquistado a todos con un vestido midi al más puro estilo coquette. Estamos hablando de un diseño en amarillo y estampado floral que ha elevado con unos zapatos de tacón en rosa. Tampoco podemos dejar atrás los outfits de Cristina y Katy Sainz. Mientras que la primera celebridad ha escogido un vestido largo y ajustado en dorado y una chaqueta a juego para combatir el frío de Madrid, la segunda ha optado por un conjunto de dos piezas elegante y sandalias en plateado. La madrina de la boda y madre de Borja Álvarez de Estrada ha derrochado estilo con un vestido satinado en fucsia y tocado original a la par que sofisticado.

Álvaro Falcó en traje sastre en gris e Isabelle Junot con vestido con transparencias y plumas

Isabelle Junot y Álvaro Falcó. Gtres

Ana Brito con vestido midi de estampado floral y ceñido a la cintura

Ana Brito. Gtres

Israel Bayón con traje clásico en marino y Cristina Sainz con vestido largo ajustado en dorado y chaqueta a juego

Israel Bayón y Cristina Sainz. Gtres

Andrés Burdett en traje marino y corbata celeste y Katy Sainz con conjunto de dos piezas y sandalias plateadas

Katy Sainz y Andrés Burdett. Gtres

Madrina de la boda y madre de Borja Álvarez de Estrada con vestido satinado en fucsia y tocado sofisticado

Madre de Borja Álvarez de Estrada. Gtres

La boda de Carmen Gómez-Acebo y Borja Álvarez de Estrada se ha convertido en una de las más comentadas de los últimos meses. Tanto los novios como los invitados han dado una lección de moda sobre cómo acertar en todas las bodas de la temporada primavera-verano 2024.