De Victoria Federica a Ana Boyer o Marta Pombo, los looks más glamurosos para una noche de alta joyería en Madrid

Otra noche y otra fiesta más en Madrid en un mes de octubre que está siendo un no parar de eventos, photocalls y alfombras rojas. O lo que es lo mismo, no nos paran de inspirar nuestras famosas favoritas con sus looks de invitada perfecta de otoño. Rabat celebró anoche su evento anual más especial, 'Rabat black & white'. Una oda al saber hacer de la firma a través de un universo de contrastes en el que la luz, la delicadeza y la atemporalidad de los diamantes se entrelazan convirtiéndose en joyas sublimes. Numerosos rostros conocidos, entre los que se encuentran amigos de la marca como Victoria Federica, María García de Jaime, María Martín de Pozuelo, Marta Pombo o Eugenia Silva que nos han dejado looks de altura, todas en blanco y negro.

Rabat ha querido celebrar con esta fiesta la elegancia y la sofisticación a través de creaciones singulares que representan la contraposición perfecta entre el esplendor más puro del diamante blanco y la majestuosa elegancia del diamante negro, y los looks en blanco y negro iban a la par en elegancia con sus piezas.

Victoria Federica

Victoria Federica. Gtres

La influencer más royal ha brillado con uno de sus mejores looks con un vestido negro de efecto tipazo de Nué Studio con silueta ajustada, escote palabra de honor y decorado con hojas de cristal.

Marta Pombo

Marta Pombo. @mpombor

La hermana de María Pombo ha lucido un mono de terciopelo negro con escote corazón y blazer de smoking. Todo ello, dos días antes de que se estrene la tercera temporada del documental de la familia Pombo en Amazon Prime Video.

Eugenia Silva

Eugenia Silva. Gtres

La modelo ha brillado como ella sabe con un vestido con escote de plumas, choker y falda tubo, todo en negro siguiendo el 'dress code' de la noche.

Lucía Rivera

Lucía Rivera. Gtres

La modelo ha lucido dos piezas de rojo seda de Ynés Suelves de lo más rompedor, saliendo del negro y blanco de la noche.

Alejandra Onieva

Alejandra Onieva. Gtres

La cuñada de Tamara Falcó ha optado por un look con chaleco de cuello halter y espalda, con encaje con guantes de tul y pantalón de traje a juego.