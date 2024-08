Las chicas más clásicas que veranean en Tarifa le van a querer copiar a Tana Rivera esta camisa boho con sandalias griegas

El verano en Tarifa es otra cosa, y Tana Rivera lo sabe y por eso ha pasado una noche de amigos con Tomás Páramo y María García de Jaime que han hecho una gran amistad junto con Victoria Federica. Tana Rivera es moda y estilo, y es toda una influencer, aún teniendo sus redes sociales cerradas, porque cada vez que sale en cualquier aparición pública, nos enamora con sus estilismos.Y en esta noche en Tarifa nos lo ha vuelto a demostrar con un look que refleja a la perfección su estilo entre lo bohemio, lo clásico y lo pijo, y ese parecido innegable a su abuela, Carmina Ordoñez.

Precisamente escoge cada atuendo con una máxima: marcas 'made in Spain'. En su recién estrenado armario de primavera hay más: estampados tendencia, colores vibrantes y vestidos superventas. Hasta el momento, todas las firmas que abarrotan el vestidor estival de Tana Rivera son de procedencia 'made in Spain' y seguimos. Coincidiendo con la reciente Semana Santa en Sevilla, sacó a pasear dos nuevos looks: un conjunto de The IQ Collection y un vestido de lino de Massimo Dutti. Y ahora lo ha hecho con esta blusa turquesa borda de la firma Esedetres que se encuentra agotada en su página web. Una blusa que ha combinado con un pantalón blanco que no puede ser más verano y unas sandalias griegas con monedas que vuelven a ser máxima tendencia.

Camisa Turquesa, de Esedetres (27,99 euros)

El estilo de Tana Rivera

Tana Rivera lo ha vuelto a hacer. La nieta de la duquesa de Alba e hija de Eugenia Martínez de Irujo es una de las máximas referentes de estilo entre las jóvenes de la alta sociedad por su incuestionable elegancia y su capacidad para descubrir las prendas más deseadas en las colecciones de las firmas españolas más influyentes. Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España.

Y es que, al igual que su madre, Tana es una fiel apasionada del valor 'made in Spain'. De hecho, podríamos confirmar que sus conjuntos siempre están compuestos por piezas artesanales locales. Ahora bien, si su vestidor ya era uno de los más envidiados entre las pijas y las chicas más bohemias.