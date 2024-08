De Victoria Federica a Nuria Roca o Carmen Lomana, los looks para una noche de toros en Marbella

Marbella en el 'place to be' de nuestras celebrities en verano, tenemos muchas pruebas y pocas dudas. Y más si es para una noche de toros. Hablamos de la corrida de los Candiles de Marbella, el Starlite de los toros que no se han querido perder ni Victoria Federica, ni Nuria Roca junto a Juan del Val, Carmen Lomana o Ana Soria para apoyar a su pareja. Porque esta noche ha servido para rendir tributo a Enrique Ponce en su último paseíllo en la Costa del Sol. Marbella rindió un sentido homenaje al maestro Enrique Ponce en su último paseíllo en este coso en el año de su adiós a los ruedos. La empresa Arenal Marbella Toros y el ayuntamiento marbellí le entregaron una placa al torero que le dedicó la corrida a su novia.

Y como buena amante de los toros, Victoria Federica no se ha querido perder esta noche después de su viaje paradisíaco con influencers. Si en sus vacaciones la vimos con el top arrugado de Zara en verde, ahora lo ha lucido en blanco para esta noche de corrida, con pantalones de lino a tono, cinturón marrón y un jersey anudado a la cintura por si refrescaba.

Victoria Federica. Gtres

Pero no solo a Vic, también hemos visto a Nuria Roca junto a Juan del Val con un vestido camisero estampado de flores de manga larga, con cinturón para resaltar la figura, sandalias marrones de tacón sensato y bolso mini capazo.

Juan del Val y Nuria Roca. Gtres

Si antes hablabamos del bikini étnico de Carmen Lomana en las playas de Marbella, ahora la vemos también disfrutar de una noche de toros con un vestido bohemio blanco con bordados en azul, de tirantes y botones en el centro. Además, lo ha combinado con un maxi collar azul y su rubia melena suelta y ondulada.

Carmen Lomana. Gtres

Ana Soria ha optado por un vestido marrón muy elegante de escote halter y maxi pendientes en naranja para resaltar aún más su bronceado.

Ana Soria. Gtres

Unos estilismos que nuestras famosas han elegido para una noche de toros, pero que nos pueden servir para cualquier cena de verano. ¿Cuál es vuestro favorito?