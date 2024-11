Las chicas más modernas de Madrid van a querer copiarle a Alba Díaz su boina negra de Kangol

Alba Díaz ha disfrutado de unos días en México junto a su pareja Marcos. La influencer no ha querido perderse el concierto de su novio en Ciudad de México y no ha dudado en viajar al otro lado del charco y acompañar al artista en uno de los días más importantes de su carrera musical. Durante su estancia, la creadora de contenido ha compartido con todos sus seguidores los planes que ha hecho con Marcos y ha inmortalizado unos cuantos looks para el recuerdo.

Es innegable que la hija de Vicky Martín Berrocal tiene una muchísima personalidad a la hora de vestir y siempre nos sorprende con unos estilismos de lo más alternativos. En su aventura mexicana, Alba Díaz ha lucido durante todo su viaje una boina negra de la marca Kangol, el mejor aliado contra el frío de las chicas más modernas de Madrid y uno de los complementos favoritos de las más jóvenes más estilosas de Malasaña.

Alba Díaz con boina negra de Kangol Instagram

"No me he quitado la boina en siete días como podéis comprobar", ha escrito la influencer junto a una fotografía de su viaje a México. Alba Díaz ha combinado la boina de Kangol con un jersey negro de manga larga, vaqueros de talle bajo y un bolso negro. Además, unas gafas negras de sol redondas tipo retro y un collar dorado.

Boina negra de lana, de Kangol (69 euros) La tienda de las gorras

Se trata de una boina negra con visera dura de lana de la firma la firma Kangol y está disponible en la web de La tienda de las gorras y tiene un precio de 69 euros.