Las chicas que montan a caballo en verano van a querer copiarle a Alba Díaz este top lencero con boina retro

El verano 2024 nos ha regalado infinidad de momentos para capturar en fotos y, por supuesto, para lucir esos looks que se convierten en el tema de conversación entre amigas. Pues bien, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, va la hija de Vicky Martín Berrocal y aparece con un look tan fresco y coquette que no podemos dejar de hablar de él. Porque, seamos sinceras, ¿quién no sueña con montar a caballo a la orilla del mar luciendo un outfit que capture a la perfección esa vibra relajada pero chic?

Es verdad que la moda de verano siempre nos invita a jugar con piezas ligeras, llenas de detalles que hacen la diferencia. Pero este año, más que nunca, hemos visto como nuestros iconos de estilo e influencers de cabecera consiguen que cada uno de sus looks sean un reflejo de su personalidad, con un toque de nostalgia y mucha autenticidad. Y es que en un momento donde el retro vuelve a ser cool y lo lencero se convierte en sinónimo de sofisticación casual, Alba Díaz nos demuestra cómo combinar ambas tendencias de manera magistral.

Si eres de las que suele salir a montar a caballo en verano sabrás qué encontrar el outfit perfecto que sea cómodo a la vez que ligero y femenino puede ser misión imposible. ¿Y lo más importante cómo lograr ese equilibrio sin parecer que lo hemos pensado demasiado? Pues bien, Alba nos da la clave: opta por prendas versátiles y añádeles un toque personal que las haga únicas. Su reciente post en Instagram no solo nos dejó suspirando por esas tardes de verano infinitas, sino que también nos dio una lección de estilo que queremos replicar ahora mismo.

El protagonista indiscutible de su outfit fue un top lencero blanco, una pieza que ha sido un must-have esta temporada. Con un diseño delicado que se ajusta perfectamente al cuerpo, este top no solo resalta la figura, sino que además aporta ese toque coquette y femenino que nos chifla. Si hay algo que estamos seguras Alba ha aprendido de su madre, es su buen gusto y estilo a la hora de vestir, la elección de la joven Díaz Martín para complementar este top con una boina retro en tonos marrones, le dio un aire vintage al look que lo elevó a otro nivel de sofisticación.

Pero la cosa no se queda ahí. Alba completó su outfit de jinete con unos jeans de corte recto, demostrando que la simplicidad puede ser la clave del éxito cuando se trata de crear un look ganador. Estos jeans, además de ser cómodos, aportan un toque casual que contrasta a la perfección con la delicadeza del top lencero. Y como broche final, un bolso de ante que combinaba a la perfección con la boina, creando una armonía cromática que resulta simplemente irresistible.

Tranquila si te has quedado prendada de este lookazo, pero lo de montar a caballo no es lo tuyo, basta con añadir una chaqueta ligera o una gabardina, y tendrás un conjunto perfecto para esas primeras tardes frescas de la temporada.

Así que si eres de las que este verano se lanza a la aventura sobre un caballo, o simplemente quieres emular ese estilo effortless chic de Alba Díaz, toma nota. Este look no solo es perfecto para los días calurosos, sino que también te acompañará en la transición al otoño con un par de ajustes.