De Lola Lolita a Marta Lozano o Alba Díaz, los looks más arriesgados del 'front row' de Jcpajares

En la segunda jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid 2024, el front row del desfile de Jcpajares nos regaló una serie de looks que no dejaron indiferente a nadie. Influencers de la talla de Lola Lolita, Marta Lozano, Alba Díaz, Madame y Anita Matamoros, no solo se lucieron con propuestas atrevidas, sino que mostraron cómo el riesgo y la creatividad son las mejores armas para destacar en una pasarela donde todo vale. Desde tejidos innovadores hasta colores vibrantes, las primeras filas de este desfile fueron un escaparate de estilo, audacia y un toque de extravagancia que siempre es bien recibido en un evento de esta magnitud.

Si eres una enamorada de la moda como nosotras, lo que esperas al llegar a cualquier Fashion Week, no es solo ver las propuestas de los diseñadores, sino de formar parte de ese espectáculo que ocurre tanto en la pasarela como en los asientos más codiciados. Desde hace años los front rows de cada desfile son el escaparate perfecto donde las figuras más influyentes de la moda y el entretenimiento muestran sus apuestas más atrevidas. Este año, la segunda jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid 2024 se llenó de sorpresas, y los looks que desfilaron desde las primeras filas demostraron que el estilo se vive y se respira, no solo se lleva puesto.

Lola Lolita

Lola Lolita Gtres

Lola Lolita como buena abanderada de la Gen z optó por la nostalgia de los años 90 con un corsé ajustado tie-dye y pantalones acampanados en neón. Un look lleno de energía y frescura, demostrando que lo retro sigue muy presente.

Marta Lozano

Marta Lozano Gtres

Marta Lozano optó por la sencillez, pero con un punto atrevido que nos ha chiflado, luciendo un vestido marrón de tirantes con aberturas estratégicas que resaltaban su esculpido abdomen. Los zapatos en punta en tono burdeos (el color rey de la temporada) y un peinado sencillo redondearon su elección, perfecta para mostrar una sensualidad sutil pero muy favorecedora.

Alba Díaz

Alba Díaz Gtres

Alba Díaz nos dejó toda una declaración de moda con su conjunto amarillo intenso, compuesto por una chaqueta cropped y una falda lápiz con abertura lateral. Las botas negras altas añadieron un toque dramático a un look que fusionaba sensualidad y elegancia a la perfección, algo a lo que nos tiene muy bien acostumbrados.

Madame

Madame Gtres

Ángela Rozas también conocida como Madame fiel a su estilo con un mini vestido lencero en rosa pastel, medias altas y tacones retro, llevando su sello personal de drama y romanticismo a otro nivel. Su outfit fusionaba lo vintage y lo moderno como solo ella sabe.

Anita Matamoros

Anita Matamoros Gtres

Anita Matamoros se decantó por un conjunto de dos piezas en crochet de inspiración boho, destacando por sus detalles geométricos y un abrigo largo blanco que equilibraba el look con un aire de sofisticación. Un estilo efortless chic, con un guiño artesanal a la propia colección de Jcpajares que fue la apuesta perfecta para brillar y resaltar su increíble bronceado.

Estas influencers no solo fueron testigo del desfile de Jcpajares, sino que también crearon su propio espectáculo desde el front row. ¿Qué nos deparará la jornada de hoy?