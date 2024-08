El top asimétrico más original lo ha estrenado Alba Díaz en su regreso a la capital

Madrid. Te echaba de menos, confiesa Alba Díaz en su cuenta de Instagram. Pero, lo cierto es que todas las editoras de moda echábamos en falta sus looks en la capital para que los podamos copiar a partir de ahora. Porque es oficial: la influencer regresa a Madrid derrochando estilo como nunca. Sabemos que la hija de Vicky Martín Berrocal es una clara amante de las prendas básicas, cómodas y recurrentes para su fondo de armario cápsula. Eso sí, mientras que su madre apuesta por una faceta un poco más coqueta, Alba Díaz siempre da un toque fashionista y distintivo a cada look que se marca. Durante sus vacaciones de verano en Ibiza, nos ha ido mostrando varias propuestas estilísticas que no han pasado desapercibidas: desde el vestido negro con transparencias más sexy hasta los vestidos de crochet que siempre son un must have durante esta temporada. Ahora bien, una vez que ha aterrizado en la capital, ha recuperado su estilismo desenfadado con la apuesta de la firma española que también sigue Carmen Lomana o Vicky Martín Berrocal: María Dolores Guillén Guerrero. Atención, porque si pensábamos que ya habíamos visto todo tipo de prendas originales durante estos meses, estábamos bastante equivocados. Alba Díazha apostado por este top de manga asimétrica en chocolate que, a simple vista, parece ser básico, pero no lo es gracias al detalle en cut-out en el lateral que cierra con un cordón maxi en blanco. Estamos hablando de una prenda de vestir que se convertirá en la más socorrida tanto por las mujeres elegantes como aquellas con un estilo más effortless. Porque se puede adaptar y facilitar en todo tipo de estilismos.

Alba Díaztiene claro que el 'más es más'. Es por ello que no se ha olvidado ningún tipo de detalle a la hora de combinar este top de marca española. Se ha decantado por la falda de globo maxi en negra (que ya ha lucido en otras ocasiones) junto con unas sandalias planas de lo más cómodas y ponibles. En cuanto a los accesorios, ha confiado en aquellos clásicos y que nunca pasan de moda, como unos pendientes de aro maximalistas acabados en oro, unas gafas de sol vintage en forma rectangular o la bandolera 'Trendy CC' de Chanel. Pero, sin olvidarse del peinado efecto mojado, presumiendo de corte de pelo long bob (que es tendencia).

Alba Díaz nos ha descubierto una nueva marca española que promete ser una de las favoritas entre los armarios de las celebridades e influencers.