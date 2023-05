Clara Chía sabe que los jeans anchos son tendencia con esta bomber de Zara (y zapatillas) para irse con Gerard Piqué al concierto de Coldplay

Clara Chía nos ha dejado claro su estilo, y esta vez lo ha hecho para irse al concierto de Coldplay en Barcelona junto a Gerard Piqué. Aunque la pareja no se deja ver mucho en actos públicos ni eventos, ahora sin Shakira ya en la Ciudad Condal, los hemos podido ver entrar juntos al Palau Sant Jordi y Clara Chía ha elegido un look cómodo y casual para disfrutar de una noche de música. Porque no sé vosotras, pero mi Instagram este fin de semana solo eran Stories de gente viendo a Coldplay. La banda liderada por Chris Martin daba su cuarto y último concierto en Barcelona, dentro de la gira Music Of The Spheres, y decenas de rostros famosos acudieron al Estadi Olimpic para ver el maravilloso espectáculo de música, luz, tecnología y color de los británicos. Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismo de Clara Chía. Primero fueron Aitana y Sebastián Yatra, y ahora ellos.

Entre ellos, Gerard Piqué y Clara Chía, que no quisieron perderse el concierto de la banda. La pareja acudía hasta el recinto cogidos de la mano, y aunque acompañados por algunos amigos, demostraron que solo tenían ojos el uno para el otro durante todo el tiempo que estuvieron allí. Y nosotras, nos hemos fijado en el estilismo de Clara porque no puede ser más perfecto siguiendo las tendencias de esta primavera para un estilismo de lo más casual y chic.

El look de Clara Chía para el concierto de Coldplay. GTRES

Y es que Clara Chía ha optado por un estilismo con la bomber más tendencia de Zara esta temporada en negro, camiseta negra debajo y unos jeans de lo más anchos con zapatillas Adidas. No faltaban las gafas de sol. Por su parte Gerard Piqué también ha optado por un look de lo más casual, en denim con camiseta blanca y gorra.