Piqué grita su amor por Clara Chía en Instagram y Shakira responde con una imagen junto a Bizarrap, ¿habrá nueva colaboración?

Aunque Shakira ya se ha instalado en Miami junto a sus dos hijos, Shasha y Milan, no parece que las aguas entre la colombiana y Gerard Piqué vayan a calmarse por el momento. Precisamente, esta semana surgía una nueva polémica por la aparición de los menores en el nuevo videoclip de su madre.

Los dos hijos de la expareja salen junto a Shakira tocando el piano y cantando en el vídeo grabado para la canción ‘Acróstico’. Al parecer, esto no habría sentado nada bien a su padre, ya que se ha llegado a comentar que no sabía nada de este asunto hasta que se publicó el videoclip. No obstante, por el momento no habría intención de demandar por parte del catalán. De hecho, la abogada de la propia cantante aseguró que la presencia de los niños en el videoclip no iba a generar ningún conflicto con Piqué, dando a entender que este ya conocía su participación en el mismo desde el principio.

Shakira y Bizarrap Instagram

Lo que es seguro es que los caminos de una de las parejas más populares de los últimos años seguirá por separado y con muy pocos visos de amistad. Este sábado, el catalán, poco propenso a mostrar su vida privada en las redes sociales, compartía una imagen junto a su novia, Clara Chía. Es la segunda instantánea que publica junto a ella desde que se conociese su relación a finales del verano pasado. La primera fue subida el pasado 25 de enero.

Clara Chía y Gerard Piqué Clara Chía Instagram

Precisamente, al otro lado del charco, Shakira también actualizaba sus redes sociales este sábado con lo que puede ser un bombazo: la artista subía una imagen junto al productor musical Bizarrap y al rapero argentino Duki, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Están planeando sacar una nueva colaboración juntos?

Shakira junto a Duki y Bizarrap Instagram

Cabe recordar que la famosa ‘Session 53’, donde la colombiana dedicó numerosos mensajes tanto a su ex como a su nueva novia Clara Chía, fue un trabajo conjunto entre ésta y Bizarrap. Su popular “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, podría tener una segunda parte a manos del productor, uno de los más buscados y con más éxito en la actualidad.

Si bien Piqué llegó a pronunciarse sobre el tema, destacando que estaba muy decepcionado con la sociedad en sí y con que no se habían tenido en cuenta las consecuencias que pueden sufrir las personas a nivel mental a través de las indirectas que se tiran en las canciones; Shakira proclamaba hace solo unos días, al recoger el premio Mujer del Año concedido por la revista Billboard, que ella escribió dicho tema “porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”, y ella, dijo, encontró el camino de regreso a sí misma a través de la música.