El “as bajo la manga” de Piqué: los WhatsApp’s que podría usar contra Shakira

La guerra velada que Shakira y Gerard Piqué mantienen desde que se dio a conocer su separación no tiene pinta de acabar pronto, sobre todo, atendiendo a los últimos acontecimientos. El uso de la imagen de sus hijos en el último videoclip de la cantante, “Acróstico”, cargado de nuevo de ataques indirectos dirigidos hacia su expareja, ha cabreado al futbolista, y algunas voces incluso barajaban la posibilidad de que emprendiera acciones legales contra la colombiana por no consultarle a la hora de exponer a los menores.

Sin embargo, el periodista Antonio Rossi ha expuesto en “El programa de Ana Rosa” que Gerard Piqué no llevará a Shakira a los tribunales por dos razones principales. Primero, porque la producción del videoclip se ha desarrollado en Estados Unidos, un país en el que las leyes de protección al menor funcionan de forma diferente; y, después, porque no quiere alargar y endurecer el conflicto mediático que desde hace meses mantiene con la madre de sus hijos.

Shakira y Piqué con sus hijos Agencias Gtres

Eso sí, el mismo periodista asegura que Piqué cuenta con “un as bajo la manga” que podría utilizar llegado el momento, para demostrar que Shakira no ha facilitado la relación entre el futbolista y sus hijos. Rossi apunta a supuestos mensajes de WhatsApp que la cantante habría escrito y hecho llegar a su expareja, que reflejan su negativa a la hora de que el otrora futbolista fortalezca sus vínculos con los dos menores. De terminar viendo la luz, supondría un giro de tuerca que no dejaría muy bien parada a la colombiana, quien, hasta ahora, se ha ganado el favor de la opinión pública en contra del deportista catalán.

Lo cierto es que Piqué ya cedió en su día cuando se firmó el acuerdo de separación, con el que aceptó que Shakira se mudara a Estados Unidos junto a los niños, a pesar del arraigo con el que los menores contaban en Barcelona, la ciudad en la que han vivido desde su nacimiento.