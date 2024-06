La clave está en los accesorios: 7 pinzas para el pelo con los que elevar tu look

Llega el verano y, con él, la subida de las temperaturas. En esta época del año tendemos a pasar mucho calor, por lo que, es imprescindible que nos hagamos con toda la moda más fresquita, sencilla y cómoda. Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, podemos conocer qué prendas serán un imprescindible en nuestro armario esta temporada de primavera y verano. Por ejemplo, los tank tops vienen pisando muy fuerte, así como las prendas de crochet. Otra de las prenda que no nos pueden faltar son los shorts, las bermudas y, como era de esperar, las mini faldas de tablas la más puro estilo ‘Coquette’. Sea como sea, en esta época del año todas las amantes de la moda tendemos a llevar prendas fluidas, sobre todo de cara a crear nuestros looks de oficina. Por ello, no es de extrañar que tengamos en nuestro armario los vestidos largos de estilo ‘boho’. Sin embargo, en esta época del año no solo cambiamos nuestro armario, si no también añadimos accesorios que nos salvan de las altas temperaturas. Hablamos, por ejemplo, de las pinzas para el pelo. Estas son un imprescindible, sobre todo, en los meses de verano, ya que, si nos peinamos con un moño, este accesorio hará que el peinado se vea mucho más bonito y original.

Desde el verano pasado, las pinzas vienen pisando muy fuerte. Son accesorios de lo más llamativos, originales y diferentes que llaman mucho la atención y que, por tanto, pasan a ser los claros protagonistas del look. Por ejemplo, gracias a las influencers portuguesas, las pinzas de pelo de flor se hicieron virales este invierno, y este verano promete seguir siendo un must en nuestros looks más casuales y monocromáticos. Pero no solo veremos pinzas en forma de flor, sino que también podemos encontrar en tiendas pinzas en forma de lazo, motivos marineros como estrellas o delfines o las clásicas pinzas doradas. Todas ellas nos salvarán de pasar calor en las horas clave de los próximos meses y, además, son un accesorio que están en tendencia. Sin más, te enseñamos un total de 7 pinzas del pelo de lo más originales, diferentes y llamativas que podemos encontrar actualmente en tiendas.

Pinza lazo grande, de Pull & Bear (4,99 euros)

Pinza lazo grande Pull & Bear

Pinza delfín, de Pull & Bear (5,99 euros)

Pinza delfin Pull & Bear

Pinza en forma de flor, de H&M (6,40 euros)

pinza en forma de flor H&M

Pinza de pelo dorada, de Parfois (6.99 euros)

Pinza de pelo dorada Parfois

Pinza pelo estrella, de Mango (12,99 euros)

Pinza pelo estrella Mango

Pinza pelo verde, de Women's secret (5,99 euros)

Pinza de pelo verde Women's secret

Pinza de metal, de Stradivarius (4,19 euros)

Pinza de metal Stradivarius

En definitiva, este verano no podemos pasar desapercibido las pinzas para el pelo más originales.