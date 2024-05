Las mejores mascarillas para hidratar y reparar el pelo dañado

¿Cabello desnutrido? No te preocupes, nos puede pasar a todas cuando suben las temperaturas y cambia la estación del año. A las puertas del verano y con la subida de las temperaturas, nuestro pelo está más expuesto al sol y al calor, por lo que debemos de darle un chute de hidratación para evitar que este se vea desnutrido y descuidado. Sí, nuestro pelo sufre los estragos del calor, así que debemos añadir determinados productos en nuestra rutina de ducha y cuidado capilar buscando aquellos productos cuyos ingredientes y componentes aporten ese toque de extra de hidratación. ¿Qué productos no nos pueden faltar en nuestro baño? Para empezar y, si tu pelo se ve seco, encrespado y sin brillo, debemos de optar por productos específicos no solo para nuestro tipo de pelo, sino también para nuestras necesidades momentáneas. Por ello, debemos de hacernos con un champú para cabello seco, así como un acondicionador. Dos veces por semana (o todas las veces que necesitemos), es primordial que nos apliquemos una buena mascarilla de pelo y la dejemos actuar, de medios a puntas, durante, al menos, 5 minutos. Cuanto más tiempo mejor, así que aprovecha ese tiempo para exfoliarte la piel y enjabonarte. Una vez hayan pasado un tiempo prudencial, enjuaga muy bien tu cabello.

Un truco muy bueno si necesitas un extra de hidratación en tu cabello es aplicar la mascarilla con el pelo seco durante toda la noche (o tantas horas como puedas) y lavarte el pelo por la mañana. Esto hará que los nutrientes de la mascarilla penetre en tu cabello y actúe en profundidad. Además, una vez te hayas lavado y, tanto mojado como en seco, un buen sérum o aceite capilar es perfecto para mantenerlo hidratado, brillante y nutrido. Es muy importante que lo hagas de medios a puntas, ya que, si lo aplicas en la raíz, no solo ensuciarás el pelo, sino que también se volverá graso y deberás volver a lavarlo. Sin duda, ahora que han subido las temperaturas, es esencial que no descuidemos el pelo, así que, si últimamente estás notando tu pelo mucho más seco y encrespado, aplicar una buena mascarilla dos veces por semana es la solución. Con todo esto, te enseñamos algunas de las mejores mascarillas capilares del mercado para lucir una melena envidiable.

Nutritive Masquintense Riche, de Kérastase (30,16 euros)

Mascarilla nutritiva Kérastase

Tratamiento hidratante Inner home, de Icon, (38,00 euros)

Tratamiento hidratante ICON

Mascarilla capilar hidratante, de Freshly Cosmetics (29,95 euros)

Mascarilla capilar Freshly cosmetics

Mascarilla para el pelo, de L'Oréal (15,83 euros)

Mascarilla pelo L'Oréal

Estas son las mejores mascarillas de pelo que puedes comprar para que tu cabello luzca sano, cuidado y muy brillante.