La lista definitiva de accesorios para llevar la tendencia coquette que triunfa en redes a cualquier edad

Si hay un estilo que ha triunfado entre todas las amantes de la moda en lo que llevamos de año, es, sin lugar a dudas, el estilo 'coquette'. Este se basa en el uso de prendas y accesorios que todas hemos llevado cuando éramos pequeñas, como por ejemplo las bailarinas, las faldas cortas de tablas y los lazos en el pelo. No podemos olvidarnos de los collares de perlas, así como de los calcetines de colores y las chaquetas de punto estilo Chanel. Toda las chicas más elegantes ya han incluido alguna de estas prenda en su armario, y es que se trata de un estilo muy sencillo, clásico y muy elegante. Desde Aitana y su conjunto de punto más coquette en rosa y blanco que llevó para el desfile de Emporio Armani en la Milan Fashion Week hasta la camisa con lazo de Vicky Martín Berrocal en tono azul klein que conjuntó con unos pantalones y chaqueta de negra de corte oversize. El estilo 'coquette' es el nuevo 'Old Money' en sentido de que serán muchas las chicas que adopten este nuevo estilo y lo incorporen en su armario, en el que cambiarán las zapatillas blancas por las bailarinas rosas propias de las bailarinas de ballet. Sin embargo, hay prendas que casan en ambos estilos, pues las faldas midi en tejido de satén son tan elegantes como sencillas y que, combinado con una chaqueta de punto, una camisa romántica y una bailarinas Mary Jane, conseguiremos un look completamente 'coquette'.

¿Cómo vestir con este estilo esta primavera? Si bien es cierto que, en cuanto a prendas, todas tenemos en nuestro armario este tipo de prendas, como los pantalones de pinza, las camisas de rayas o las bailarinas, puede que aún no tengas los accesorios que complementarán al look. Si echamos un vistazo a Instagram y las chicas influencers más icónicas de nuestro país, podemos percatarnos de los accesorios que son un imprescindible en su armario. Las influencers portuguesas son las que más están incorporando el estilo 'coquette' en su día a día con grandes lazos en color pastel, coleteros maxi, calcetines de brillos y collares de perlas. Sin más que añadir, te enseñamos todos los accesorios más 'coquettes' que hemos encontrado en nuestras tiendas favoritas y que son tan bonitos que querrás correr a por ellos.

Lazo pelo, de Pull & Bear (5,99 euros)

Calcetines cortos con lazo, de Calzedonia (6,00 euros)

Collar largo perlas, de Zara (25,95 euros)

Lazo satén, de Stradivarius (5,99 euros)

Coletero con lentejuelas, de Parfois (7.99 euros)

Estos son algunos de los accesorios que están triunfando entre todas las amantes de la moda, y es que el estilo 'coquette' se ha convertido en uno de los más virales en los últimos meses.