Accesorios vitamina con los que aportar frescura a la vuelta a la rutina

El otoño es la época por excelencia de los colores sobrios, los estampados clásicos y sutiles y los tonos neutros con los que crear los mejores estilismos de working girl y los looks que respiren lujo silencioso, a partir de la combinación de prendas básicas. Blazers, vaqueros, camisetas y jerseys en tonos oscuros. Gris, verde militar, azul marino, granate o todas las gamas que se nos puedan ocurrir del beige es todo lo que se nos viene a la mente a la hora de pensar en las prendas más acertadas con las que crear los estilismos más ideales del otoño, perfectos para lavuelta a la rutina pero, ¿Qué sería la vida sin un poco de color? Nada y, menos aún, después de llevar todo el verano viendo las combinaciones más imposibles de colores y estampados porque, aunque el otoño es la época por excelencia de la sobriedad estilística también podemos darles a nuestros looks el toque vitamina que necesitan con los mejores accesorios y complementospero, obviamente, sin caer en la vulgaridad.

Una flor a modo de broche, siguiendo el estilo corsagecore al que es fiel Carmen Gimeno, unos pendientes extragrandes, como los que le encantan a Rocío Osorno, o unos maxibrazaletes, como los que utiliza Amelia Bono, son algunos de los accesorios más especiales con los que podemos completar nuestros looks para que dejen de ser aburridos y se conviertan en opciones mucho más frescas y enérgicas con las que retomar la vuelta a la rutina con mucha más actitud. Sea cual sea tu estilo e, independientemente de tu edad y de los planes de tu rutina, te presentamos una serie de accesorios con los que podrás aportar a tus estilismos del otoño el toque de frescura que necesitan para dejar de ser simples outfits aburridos y convertirse en looks vitamina con los que motivar tu día a día, iluminando tu estilismo y llenando tu espíritu de alegría y actitud. ¡Descúbrelos!

Pendientes piedras color, de Zara (12,95€)

Pinza de pelo resina, de Parfois (3,99€)

Gafas de sol cuadradas con montura de pasta, de Misako (11,99€)

Chocker flor multiposición, de Stradivarius (3,99€)

Pendientes Agua, de Lausset (60€)

Bolso city ollados, de Zara (29,95€)

Diadema trenzada volumen rosa, de You Are The Princess (2,50€)

Bufanda punto básica, de Pull and Bear (12,99€)

Estamos seguras de que con estos complementos, súper fáciles de combinar con la mayoría de los estilismos de otoño, lograrás aportar a tus looks el toque de color, energía, vitalidad, frescura y tendencia que necesitan para convertirse en opciones mucho más divertidas con las que afrontar con actitud e ilusión la vuelta a la rutina y, por supuesto, con los que convertirte en una de las más llamativas y mejor vestidas de la oficina porque recuerda que, por muy minimalistas que sean, los complementos tienen la capacidad de convertir un outfit por completo.