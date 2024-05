¿Cómo convertirse en la mejor vestida en una boda de primavera? Los expertos nos dan la claves para ser la invitada perfecta

Los vestidos de invitada y las marcas españolas se han unido para facilitarnos nuestros estilismos para las bodas de primavera y verano. Tenemos muy claro que cada vez más estamos viendo cómo los looks de las firmas españolas están triunfando en este tipo de acontecimientos. Algunos de los nombres más sonados son Redondo Brand, Laagam o Encinar. No obstante, en este último tiempo se ha unido a este grupo Artôla Couture, una marca de San Sebastián artesanal y exclusiva especializada en confeccionar vestidos de invitada con producción limitada y sobre pedido, apostando así por la sostenibilidad. Su director creativo, Arkaitz, ha hecho realidad un sueño presente desde su infancia. "La moda siempre ha estado presente en mi ámbito familiar, pues mi madre ha sido modista toda su vida y el nombre de la marca viene de mi apellido materno. Me he criado en ese entorno rodeado de telas, máquinas de coser, hilos y agujas, y recuerdo jugar desde muy pequeño en el taller de moda artesanal que ella tenía por aquel entonces", explica. El mundo de los vestidos de invitada es uno de los más importantes en esta época del año, puesto que es donde vivimos la mayoría de bodas y eventos de gala. Las primeras colecciones de Artôla Couture han ido enfocadas a las invitadas, puesto que es donde hay más juego y mejor se aprecia el tipo de confección artesanal que realiza la marca española. "Si bien es cierto que la mayoría de las prendas tienen un claro enfoque hacia las invitadas, también confeccionamos prendas que pueden ser más para el día a día. Por ejemplo, en la nueva colección que acabamos de lanzar, tenemos vestidos, como el modelo Ondarreta, que no es de invitada y es perfecto para los días de playa de este verano, o también tenemos una blusa con lazada que es ideal para la oficina", informa.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger un vestido de invitada? Cada una de las marcas españolas tiene un sello identificativo con el que las mujeres se sienten identificadas. Sin ninguna duda, el de Artôla Couture es la artesanía, ya que es de vital importancia que en la confección de cada prenda se emplee su adecuado tiempo para dar valor real, tal y como han hecho las grandes casas de costura. "Realizamos las prendas con telas de calidad, cuidando hasta el último detalle en la confección e intentando que cada prenda sea única. La moda artesanal es algo que se está perdiendo y es vital que las nuevas generaciones apostemos por este modo de producción", declara el director creativo. Acaban de lanzar la colección primavera-verano 2024 en la que se puede contemplar todas las tendencias de invitada perfecta . En esta podemos ver el estampado floral en vestidos ligeros y fluidos, así como los cortes largos y con volúmenes para convertirse en la mejor vestida de todas las bodas. Asimismo, para el día a día también puedes recurrir a blusas con lazadas, pantalones palazzo o el especial abrigo con tela traída desde Japón que se puede transformar en vestido.

Vestido modelo 'Ondarrieta' de la colección primavera-verano 2024. Artôla Couture

Si las futuras novias tienen en cuenta las tendencias en bodas 2024 para su vestido de bridal, no se basa en las tendencias en invitada para la creatividad de sus diseños. "Apostamos por una moda más atemporal, pero por ejemplo, destacaría los colores de la colección, como el azul aguamarina de nuestro vestido Cristina, que es muy tendencia para este verano", añade. Para su colección primavera-verano 2024 se ha inspirado en influencias muy variadas y diversas. En especial, ha cogido ideas del cine clásico y de su ciudad natal, en la que siempre se ha respirado moda.

Vestido modelo 'Cristina' de la colección primavera-verano 2024. Artôla Couture

Esta primavera está repleta de eventos, como bautizos o comuniones. No obstante, las bodas están al orden del día y las mujeres más presumidas deben hacerse con los vestidos de invitada de marca española siempre es mucho mejor apoyando al 'made in Spain'.