10 vestidos de invitada perfectos para bodas de día en los próximos meses

¿Bodas a la vista? Comienza la época más esperadas por muchas amantes de la moda y es que, ya sí que sí empiezan las BBC, es decir, las Bodas, Bautizos y Comuniones. En plena primavera y con las temperaturas que no dejan de subir, ya tenemos que ir mirando modelitos que vayan acorde a la época del año en la que estamos para convertirnos en la invitada perfecta. La nueva colección de primavera y verano de nuestras tiendas favoritas esta temporada está sacando a relucir los vestidos más bonitos, elegantes y discretos ideales para este tipo de ocasiones. Desde el vestido en el color Pantone 2024, el Peach Fuzz (tono melocotón) hasta el clásico azul marino, pasando por el rojo, uno de los más usados por todas las amantes de la moda durante los meses de invierno y el color rosa, un color imprescindible en nuestro armario desde el verano pasado. Las tiendas 'low cost' como Zara, Mango y Massimo Dutti, además de tener en sus escaparates las prendas en tendencia ideales para la primavera, como los tank tops, las bailarinas y las gabardinas que todas usamos en nuestro día a día, también cuentan con una línea de vestidos que casan a la perfección con el estilismo que se requiere para ir a una boda, ya sea de día como de noche. Son muchas las chicas influencers que nos muestran esta primavera los looks de invitada más bonitos, elegantes y originales. Por ejemplo, el vestido de María Fernández Rubíes para la boda de su hermano, un vestido marrón chocolate que combinó con stilettos blancos y torera semitransparente.

¿Qué tipo de vestidos están en tendencia y podemos usar para un día tan especial? Como era de esperar, los volantes están arrasando, y es que en tiendas podemos encontrar vestidos de volantes con mangas abullonadas, ideales no solo para una boda, sino para la Feria de Abril. También lo son los clásicos vestidos de cuello 'halter', un escote que favorece mucho a la figura y la estiliza. En cuanto a la largura del vestido, el corte midi es el más indicado para las bodas de día, pues deja entrever el tobillo y esto hace que se cree un efecto visual muy bonito y que, acompañado por unas sandalias de tacón alto y plataforma, conseguiremos alargar la figura. Este corte favorece a todo tipo de chicas, tanto altas como bajitas, por lo que, si tienes una boda esta primavera, apuesta por un vestido de corte midi y cuello 'halter' para ser la invitada perfecta. Por último, pero no por ello menos importante, los accesorios. Si la boda a la que acudes es en un lugar donde todavía las temperaturas no son tan altas, apuesta por una capa que te cubra la zona del pecho y los hombros (esta también la podemos a la Iglesia), así como una bombonera pequeña como bolso. Sin más que añadir, te enseñamos 10 vestidos que son un sí para bodas de día esta primavera.

Vestido largo con capas, de Sfera (49,99 euros)

Vestido largo con capas Sfera

Vestido efecto arrugado, de Zara (79,95 euros)

Vestido efecto arrugado Zara

Vestido midi cintura entallada, de Zara (29,95 euros)

Vestido midi Zara

Vestido largo tirantes detalle, de Massimo Dutti (169 euros)

Vestido largo Massimo Dutti

Vestido Wilda, de Bruna (124.00 euros)

Vestida midi Bruna

Vestido plisado, de Mango (89,99 euros)

Vestido plisado Mango

Vestido rayas midi, de Mango (49,99 euros)

Vestido rayas midi Mango

Vestido midi satinado, de Zara (45,95 euros)

Vestido midi satinado Zara

Vestido Bluebell, de Bimani (179,00 euros)

Vestido bluebell Bimani

Vestido escote fruncido, de Massimo Dutti (129,00 euros)

Vestido escote fruncido Massimo Dutti

Estos son los 10 vestidos de invitada perfectas de tiendas 'low cost' en los que invertir en una pieza perfecta de cara a bodas.