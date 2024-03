Te enseñamos los vestidos de marca española más bonitos para ser la invitada perfecta de marzo

¿Bodas a la vista? Llega la primavera y con ella, la temporada más esperada para todas las amantes de la moda que tienen los eventos más bonitos con los que recrearnos en un look mucho más elegante, sofisticado y clásico. Es el tiempo de las bodas, los bautizos y las comuniones, por lo que, si aún no lo hemos hecho, debemos buscar el look que nos acompañe en este día tan especial. Si bien es cierto que en todas nuestras tiendas low cost han sacado a relucir los vestidos más elegantes e ideales para este tipo de ocasiones, nunca está de más invertir en aquellas marcas hechas en España con las que despuntar y ser el centro de todas las miradas (aunque todas sabemos que los novios son los claros protagonistas del evento). Desde el vestido de Redondo Brand de María Fernández-Rubíes en cuello halter y marrón chocolate con escote en la espalda y detalle de lazo al más puro estilo coquette hasta el vestido rosa empolvado de Pilar de Arce, quien lo combinó con unos stilettos en color nude, los diseñadores emergentes y pequeñas marcas hechas en España están mostrándonos, a través de sus redes sociales, su nueva colección de invitada perfecta para esta primavera y verano.

Todas tenemos claro que esta temporada el color predilecto es, sin lugar a dudas, el rojo. Lo hemos visto en accesorios, chaquetas, abrigos rojos como el de Pilar de Arce y hasta en la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga, y es que, esta primavera, estamos seguras de que muchas de las invitadas de bodas llevarán vestidos en esta tonalidad. Sin embargo, no es el único, pues veremos muchos estampados, tonos clásicos como el azul, el rosa o el verde. En cuanto al calzado, las sandalias de tacón y los stilettos serán los claros protagonistas. Sin más que añadir, te enseñamos algunas de las marcas hechas en España con las que lucirás perfecta en una boda esta primavera.

Lady Pipa

Bruna

Redondo Brand

The Are

Bimani

Poline et moi

Estos son algunos de los vestidos de invitada ideales para bodas o eventos esta primavera con los que triunfar este 2024.