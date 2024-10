Cómo sacar partido a prendas atemporales, de calidad y sin gastarse mucho dinero en otoño según una marca española

Pensábamos que desvincularse del fast fashion sería complicado. No obstante, una de las lecciones que he aprendido como editora de moda ha sido valorar las prendas confeccionadas con materiales que nos otorgan la calidad que necesita nuestro fondo de armario. Estamos en el momento adecuado para darnos cuenta la cantidad de dinero que invertimos en cada temporada sin importarnos realmente qué utilizamos más. Te sentirás identificada cuando te decimos que nos deshacemos de una cuarta parte de nuestras prendas cuando hacemos el cambio de armario por varias razones. Las más comunes se centran en el poco uso que hemos dado a dicho ítem porque ya no es afín a nuestro estilo o porque ya están deterioradas. A partir de aquí nos sentimos con la responsabilidad de determinar una decisión para frenar tanto el malgasto de dinero como el gran error de tener la obligación de despedirnos de una pieza. Para ello, uno de los trucos para solucionar esta problemática es conformar un fondo de armario con prendas de vestir o calzado atemporal, así como de calidad. Cuando leemos esta afirmación, nuestro primer pensamiento es que nos tendremos que gastar mucho más presupuesto para conseguirlo. Pues bien, las marcas españolas se han ocupado de que puedas conseguir un fondo de armario cápsula por un precio accesible y justo por la utilización de los materiales.

Desde el inicio de su boom en las redes sociales, las hermanas y fundadoras de la firma española The Villã Concept, Melissa y Grace Villarreal, han defendido la apuesta por el slow fashion hasta la saciedad. Es más, han ido mostrándose distintos estilismos con los que nos han ayudado a empezar a conformar un armario de prendas atemporales y de calidad. Sobre todo, hacen hincapié que lo principal que debes tener claro es entender tu propio estilo para identificar las prendas que más repetimos y que nunca nos cansan, así como conocer los patrones que mejor nos sientan. "Una vez que tengas claro tu estilo personal, invierte en prendas clave de la mejor calidad. Recomiendo optar por colores neutros, ya que son fáciles de combinar entre sí y con piezas más trendy que puedas incorporar con el tiempo", informan ambas. Pero, ¿cómo identificar los imprescindibles de fondo de armario? Las empresarias tienen claro que serían aquellas prendas versátiles que son capaces de adaptarse en diversas ocasiones (como unos vaqueros rectos, una camiseta blanca o una blazer de corte masculino).

Melissa y Grace Villarreal. @melissavillarreal

"Invertir en prendas atemporales y de calidad es crucial, porque son las prendas comodín que formarán la base de todos tus looks diarios", determinan ambas. No cabe duda de que todas estas serán las que nos acompañarán durante años y nunca pasarán de moda. Uno de los momentos definitivos en el que te darás cuenta de que has elegido bien es cuando dejas de lidiar con piezas que no te definen o con las que no te sientes cómoda. En el caso de las tendencias, también podemos vestir de acuerdo con estas en cada temporada con un fondo de armario básico, atemporal y de calidad. Una de las alternativas más comunes es apostar por una base básica que no llame mucho la atención para potenciarla con accesorios o prendas especiales modernas. Hablamos de bolsos llamativos o chaquetas con carácter. "Esto permite que las prendas básicas brillen con un aire renovado cada temporada", informa Grace Villarreal.

Melissa Villarreal. @melissavillarreal

Uno de los objetivos de su marca, [[LINK:INTERNO|||Article|||633c73591eb5b0e4290e4beb|||The Villã Concept]], es en acompañar durante muchos años a las mujeres. Es por ello que se basa en la durabilidad y diseños exclusivos con productos fabricados en España y mimando cada uno de los detalles en el proceso de fabricación. "Nos enfocamos en calidad y cortes clásicos y atemporales que te hagan sentir cómoda y sofisticada todos los días. Cada prenda Villã es una pequeña joya que te acompañará durante años", comunican. Todo ello se demuestra en una serie de ítems básicos que encontramos en su página web, como las gabardinas con personalidad que son perfectas para este otoño, los trajes sastre para los looksde oficina o los vestidos de corte recto que más han enamorado a las editoras de moda. Incluso, los bolsos más solicitados de la marca, como el de estampado de caballos o el icónico formato en forma de huevo.

Melissa y Grace Villarreal. The Villã Concept

El consejo definitivo tanto de Melissa como de Grace Villarreal se basa en sentirnos cómodas en nuestra propia piel. Usar patrones que sabemos que funcionan con nuestro cuerpo y asegurarnos de estar siempre a gusto. "La confianza es el mejor accesorio", determinan.