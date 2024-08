Cómo cazar las tendencias a tiempo antes que tus compañeras de redacción

Todos tenemos una amiga que te avisa de si esta prenda será tendencia o no en la próxima temporada. O, incluso, la típica que encuentra los dupes más económicos (y similares) de los artículos de lujo en marcaslow cost. Y si no tienes ninguna amiga así, significa que eres tú. Con ello, derivamos otro tema de conversación: cazar a tiempo las tendencias. Porque hay dos tipos de personas en este mundo. Por un lado, tenemos a las personas que van a destiempo a las nuevas modas y que, cuando las incorporan a su fondo de armario, ya están más que vistas. Por otro lado, tenemos aquellas más inteligentes que se inventan sus propios métodos para descubrir las tendencias que veremos en la próxima temporada incluso antes de que salgan en las propias revistas de moda. Dentro de este grupo de afortunados, encontramos a la creadora de contenido especializada en moda y belleza: Susana Balado, más conocida como Susana Magazine by Susana. Solamente podemos decir que, si quieres enterarte de cada novedad o noticia en del sector, debes seguir su cuenta en todas las redes sociales.

De la misma manera que nos comunica la importancia de invertir en las marcas españolas de invitadaso street style (y descubrírnoslas), también se adelanta a las futuras tendencias en función de qué están empezando a llevar las influencers internacionales, como las portuguesas o las danesas. Y ese es el punto diferencial de Susana Balado, pero nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo podemos cazar todas las tendencias antes que nadie? "Desde siempre soy una fanática de los desfiles de moda, y como todos sabemos, las pasarelas son seis meses antes de la temporada. Por lo que viéndolos todos, podemos analizar qué se repite para saber que se va a llevar la siguiente temporada. Si vemos en todos los desfiles de repente un color azul klein, o todos coinciden con looks rojos, o medias de colores, podemos analizar qué colores, estampados o prendas estaremos viendo en las tiendas la siguiente temporada", confiesa la experta.

Susana Balado hace énfasis en que muchas de las marcas españolas low cost se inspiran en las de lujo a la hora de lanzar sus colecciones, pero también se pueden cazar las tendencias desde otra vía. "Hoy en día tenemos muchas micro tendencias, que surgen de Pinterest o celebrities. Hay que estar es muy al día, en redes sobre todo, viendo si hay algo que se repite mucho o si lo llevan personajes que marquen tendencias como las it girls", añade. Otro de los puntos positivos que te harán convertirte en toda una editora de moda en cuanto a las tendencias es encontrar modelos similares a los artículos que lanzan las firmas de lujo. Dos ejemplos de ello son las clásicas bailarinas mesh de Maison Alaïa que ahora podemos encontrar en Mango, H&M o Bryan Stepwise o los clásicos capazos para el verano que imitan al modelo clásico de Loewe o Jacquemus. "Entre mis aficiones está verme las webs de todas las marcas de lujo, fast fashion o españolas, por lo que no busco encontrar los dupes. Pero, al tener en mi cabeza tantas prendas y accesorios, me es muy fácil ver que, por ejemplo, el nuevo jersey de Zara, es como la prenda de la marca americana que está siendo un éxito o reconocer rápidamente si esa forma del bolso de Mango la he visto en los bolsos de Yves Saint Laurent. Como amante de la moda es muy importante entender de donde provienen los diseños y las inspiraciones", aconseja. Lo que tenemos claro es que las referencias y el conocimiento del sector son dos puntos muy importantes para cazar tendencias.

Cada vez son más las personas que se quieren dedicar al sector de la moda y la belleza. Es por ello que, muchos no saben cómo destacar o mejorar sus conocimientos para ser todo un experto de este campo. "Mis recomendaciones son, seguir a todos los diseñadores importantes y emergentes de moda, así como a las marcas en sí, a los estilistas de celebrities y, por supuesto, a fuentes de información. También, para mí, seguir todas las revistas de moda de todos los países me hace estar muy al día, al igual que cuentas de periodistas de moda. Así estar informado es la mejor forma de saber más de este mundo", aclara la creadora de contenido.

Ahora que se acerca tanto la temporada de otoño-invierno 2024/2025 como la Semana de la Moda, es el momento perfecto para ponerte al día tanto con las noticias del sector como de las próximas tendencias con las recomendaciones de la experta.