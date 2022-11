Nos acabamos de enamorar de estas sandalias de Mango con brillos que Grace Villarreal ha estrenado para una noche de amigas

La próxima semana es el Black Friday y nosotras ya tenemos una larga lista de deseos de compras que queremos hacer aprovechando esos descuentos y entre ellas están estas sandalias de brillos de Mango que ha estrenado Grace Villarreal para una noche de amigas y nosotras queremos para Navidad. Un look con mucho brillo que la influencers ha estrenado para celebrar por todo lo alto los tres años de It’s Lava, la firma de bolsos de Sara Baceiredo. El dress code pedía brillo, y Grace Villarreal no ha dudado en lucirlo tanto en las sandalias como en el conjunto de Mango. Porque sin duda, el brillo y las lentejuelas han vuelto con mucha fuerza para ser los grandes protagonistas de estas próximas navidades y las chicas que mejor visten ya los están sacando de fiesta por Madrid para inspirarnos para todas las comidas y cenas que vamos a tener en las próxima semanas. Porque la vida con un poco de ‘brilli brilli’ que diría La Vecina Rubia, siempre se ve mejor. Y el look de Grace Villarreal es pura inspiración para terminar noviembre y empezar diciembre con ese brillo que tanto nos gusta.

Porque en el cielo de las sandalias en tendencia, acaban de entrar directamente estas sandalias de Mango de tacón y tira de strass en dorado que convierten cualquier look en el más especial. Y Grace Villarreal lo ha demostrado en la noche madrileña.

Unas sandalias de tacón con tira de strass de nueva colección de Mango en dorado, con plataforma, punta redonda. El tacón mide 12 centímetros, lo que nos parece perfecto para que las chicas más bajitas como nosotras ganemos esos centímetros de altura que tanto buscamos pero sin renunciar a la comodidad, gracias a la plataforma que tienen. Por no hablar de la maravilla de tono dorado tan en tendencia.