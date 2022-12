Las chicas que mejor visten de Madrid van a acabar el año con esta blazer de flecos de Mango que Grace Villarreal ya lleva con vaqueros

Quedan dos días para que termine el año, y nosotras ya tenemos listo nuestro look para Nochevieja. Porque oye, no seremos Cristina Pedroche dando las campanadas, pero igualmente como buenas prescriptoras de moda, tenemos que cuidar nuestro estilismo. Y mientras repasamos todas las prendas virales que nos ha dejado este 2022, antes de acabar el año vamos a sumar una más y todo por culpa de Grace Villarreal y esta blazer de nueva colección de Mango con flecos. ¿Puede ser más bonito? Lo tiene todo. El color, los flecos el tejido jacquard. Una maravilla que Grace Villarreal ha estrenado por las calles de Madrid con un total look vaquero también de la marca catalana, pero que nosotras vamos a llevar en fin de año con el traje completo. Todo eso mientras pensamos en el vestido de la venganza de Isabel Preysler, el chándal elegante de Sara Carbonero o el abrigo de Zara de Vicky Martín Berrocal. Porque este 2022 nos ha dejado looks inolvidables, pero estamos seguras que en estos dos días que quedan de año, aún vamos a tener muchos más flechazos de moda que nos van a robar el corazón más que un match de Tinder. Que no tendremos amor, pero sí los mejores looks en el armario.

La última colección de Mango, apenas estrenada, que no está compuesta por las típicas prendas de lentejuelas, strass y todo tipo de brillo como es costumbre cada Navidad, pero que cuenta también con elementos arriesgados que no dejará indiferente a nadie. Y la esta blazer que ya ha estrenado Grace Villarreal tiene jacquard y flecos. No podemos pedirle más a este final de año. Y aunque nos encanta el traje completo para Nochevieja, la combinación con chaleco denim y vaqueros campana que ha hecho la influencer, nos encanta.

Americana jacquard, de Mango (79,99 euros)

Americana jaqcuard. FOTO: Mango

Estamos hablando de esta maravilla de blazer de Mango con tejido jacquard y fluido, solapas con muesca y detalle de flecos que nos ha robado totalmente el corazón para terminar el año.