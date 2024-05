5 errores que cometemos cuando creamos un fondo de armario de primavera-verano.

Ha llegado uno de los momentos más temibles del año. Estamos hablando del cambio de armario de primavera-verano, en el que tenemos que jugar al tetrix para guardar todos los looks de invierno y hacer hueco a los más veraniegos. Aquí entra nuestro debate interno de si tendríamos que deshacernos de las prendas que ya no nos ponemos o si volverlas a dar una oportunidad. Este uno de los principales errores que cometemos al formar un fondo de armario cápsula de cualquier temporada, puesto que si todavía no hemos utilizado esos vestidos de crocheto las alpargatas que nos enamoraron en su día y que nos compramos hace tres años, ahora tampoco va a ser el momento. La estilista y experta en moda Isabel Palazón tiene claro cuáles son los fallos que hacemos cuando intentamos tener un buen armario de primavera y verano. "Uno de los errores que cometemos es el clásico 'por si acaso'. Lo que realmente ocurre es que estas prendas las mantenemos en el armario durante toda la temporada y solamente ocupan sitio y polvo", recalca. Hace énfasis en que debemos deshacernos de todas las piezas que no utilizamos y otorgarles una segunda vida a otras personas. "Otro de los errores que hacemos sobre todo ocurre en esas localizaciones donde no hay un entretiempo. En estos casos solemos hacer un cambio radical de las prendas, en el que guardamos las más abrigadas y sacamos las más fresquitas. Sin embargo, siempre tenemos que gestionar prendas que son básicas para todo el año, como chaquetas de distintos gruesos", recalca Palazón. Recurrentemente, una de las dificultades que encontramos para conseguirlo es por cuestión de espacio. Por ello es de vital importancia tener una clara organización y orden del armario.

"Si queremos encontrar las prendas rápidas, como por ejemplo, para un look de invitada a un evento, si tenemos el armario organizado será mucho más eficiente y fácil para vestirnos", comenta. Con ello queremos decir que un fondo de armario de primavera-verano será mucho más funcional si tenemos las camisetas básicas, los vestidos formales o los pantalones de pinza agrupados por secciones dentro de este. O, por lo menos, si podemos dividir cada tipo de prenda para cada ocasión: looks de oficina, cocktail o street style. "En muchas ocasiones, por temas de tiempos y prisas, sacamos la ropa de la temporada pasada del trastero o de otro armario (donde la tenemos guardada) y la volvemos a meter en el principal. Por lo tanto, no hacemos ni limpieza higiénica de las prendas ni del armario", aclara la especialista. Recalca que siempre y cuando hagamos un cambio de armario, debemos hacer una limpieza en profundidad del mueble, así como añadir ambientadores para evitar el olor a humedad o a cerrado. Una de las tendencias de primavera-verano 2024 más comentadas tienen que ver con los accesorios. Pues bien, la estilista nos avisa de que también cometemos un fallo agravante en relación con ellos. "No dejamos espacio a los accesorios y realmente son los que dicen mucho más sobre el look. No solamente debemos darle un hueco en el armario, sino también que tengan una visibilidad para que nos llamen la atención", avisa.

"Lo que debemos hacer es tener menos y de mejor calidad y aprender a cuidar la ropa". Este es el consejo de moda definitivo que nos ofrece Isabel Palazón para un fondo de armario de primavera-verano. Sin embargo, es una ley no escrita que debe estar presente durante todo el año.