La Reina Letizia viaja a Marín y nos sorprende con los básicos de otoño que todas tenemos en el armario

Con la naturalidad que se les caracteriza, anoche los Reyes aparecieron por sorpresa en Marín, Pontevedra, para visitar a su hija, la Princesa Leonor, quien está inmersa en sus estudios en la Escuela Naval Militar. Lejos de los flashes habituales en actos públicos, los monarcas disfrutaron de una velada íntima y relajada en esta pequeña localidad gallega, pero, como siempre, el estilo de la Reina Letizia no pasó desapercibido.

Lejos del protocolo de los actos oficiales, Letizia demostró una vez más por qué es una de las royals con más estilo de las coronas europeas. A pesar de lo informal de la ocasión, apostó por un look que bien podríamos denominar como el epítome del estilo otoñal, donde la simplicidad y la sofisticación iban de la mano, confirmando que no hay evento pequeño para dejar huella en el mundo de la moda.

Un look atemporal que sigue marcando tendencia

Para la ocasión, Letizia optó por repetir una de sus prendas más icónicas: la gabardina beige de Burberry. Esta prenda de abrigo clásica y atemporal, que es sinónimo de elegancia británica, es un indispensable en cualquier armario de entretiempo. Con su corte cruzado y cinturón que define la silueta, la gabardina añadió el toque perfecto de sobriedad y sofisticación. Combinó esta prenda con unos pantalones negros rectos, logrando un contraste elegante y efectivo que estilizó aún más su figura. Además de su acertada elección de la gabardina beige, podemos destacar cómo esta prenda ha sido un recurso recurrente en sus estilismos para la temporada otoñal, reafirmando su preferencia por piezas clásicas y atemporales que se adaptan a diferentes ocasiones.

En cuanto a los accesorios, como nos tiene acostumbrados, no dejó nada al azar. Optó por un bolso negro trenzado de Mango, un accesorio que, aunque de una marca accesible, elevó el look con su textura artesanal. No podemos olvidar que estamos a finales de septiembre y sobre todo en las noches se empieza a notar, por eso no nos extraña la acertada elección de la Reina Letizia con un pañuelo negro para combatir las bajas temperaturas en una noche gallega. Como novedad, Letizia estrenó unos mocasines negros de Boss, modelo Iryna, que aportaron un aire relajado, pero con ese toque formal que la ocasión requería. La elección de estos mocasines, además de ser una novedad en su vestidor, pone de manifiesto su inclinación por el calzado cómodo pero chic, ideal para jornadas más casuals alejadas del protocolo real. Este tipo de detalles subraya su habilidad para conjugar estilo y funcionalidad, algo que muchas mujeres contemporáneas aprecian y buscan replicar. Para completar el look, la reina añadió unos discretos, pero sofisticados pendientes dorados en forma de gota de Pdpaola, estamos seguros de que sus hijas han influenciado en la compra de estos pendientes, ya que han sido de lo más buscado y deseado del verano 2024. Además, no podemos dejar de mencionar su maquillaje sutil y natural, con la piel luminosa y labios en tonos neutros, destacando su preferencia por la belleza discreta en eventos más íntimos.

El rey Felipe y la Reina Letizia a la salida de su cena en Marín. Gtres

Con este estilismo, la Reina Letizia demostró que la clave para un perfecto look otoñal está en la repetición estratégica de piezas icónicas, que siempre logran renovarse con pequeños detalles y nuevos accesorios. Su capacidad para mezclar prendas de lujo con marcas más asequibles sigue siendo un referente de estilo para muchas mujeres que buscan inspiración en la moda real.