¿Cómo serán los looks de Karla Sofía Gascón en su vuelta a las alfombras rojas? Analizamos su estilo tras la cancelación

La cancelación ha llegado a su fin. La conocida publicación 'Variety', con temática casi exclusiva de cine, ha confirmado que Karla Sofía Gascón estará tanto en la gala de los Oscar como en la de los César. Pues es la primera actriz trans que está nominada a los Oscar por su papel protagónico en la película Emilia Pérez. Se trata de una comedia musical francesa del 2024, escrita por Jacques Audiard.

Nacida en Madrid, Karla Sofía Gascón está haciendo historia, ya que es la segunda española nominada dentro de la categoría Mejor Actriz Principal. La primera fue Penélope Cruz el año 2007 y 2022. Y tras su cancelación mediática vuelve a escena, por eso es buen momento para repasar su estilo hasta el momento.

¿Qué look lucirá Karla Sofía Gascón en los Oscar?

¿Apostará por moda española? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, pero de momento, repasando sus looks en otros acontecimientos internacionales, no lo parece. También tenemos que tener en cuenta, que puede ser que algunas grandes firmas se nieguen a vestirla tras toda la polémica, y cancelación, que no sería la primera vez que pesa con un personaje público tras una polémica. Uno de sus estilismos más recodados, fue para la 82ª edición de los Globos de Oro. Como una 'diosa griega' apareció con un vestido firmado por Yves Saint Laurent, estructura asimétrica y confeccionada en distintos tonos anaranjados.

Karla Sofía Gascón arrives for the 82nd annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California, USA, 05 January 2025. Artists in various film and television categories are awarded Golden Globes by the Hollywood Foreign Press Association. CAROLINE BREHMAN EFE/EPA

También en los Premios del Cine Europeo con vestido azul del diseñador y director creativo de Saint Lauren, Anthony Vaccarello.

MADRID.-Arcópoli condena el racismo, la xenofobia y la transfobia en la polémica de Karla Sofía Gascón Europa Press

En octubre del 2024, para el Festival Internacional de Cine de Morelia (México), lució un diseño de color negro ajustado, con hombro izquierdo descubierto, escote asimétrico, una tela de tul larga. Porque repasando sus estilismos, está claro que el escote asimétrico es uno de sus favoritos para las grandes ocasiones.

¿Cómo la veremos sobre la alfombra roja de los Premios Oscar o los César? Tendremos que esperar al viernes por la noche, y a la madrugada del domingo.