Violeta Mangriñán presume de embarazo con un espectacular vestido largo ajustado con stilettos y bolso joya

La diva de instagram nos ha vuelto a conquistar con un espectacular look en el que nos muestra felizmente su embarazo, pues pronto dará luz de su segundo hijo. La influencer, que tiene un estilo de lo más cómodo, elegante y muy en tendencia, apuesta en la gran mayoría de ocasiones por prendas sencillas y muy versátiles con las que crear un sinfín de combinaciones. Hace unos días acudía a la presentación del documental de la plataforma de streaming Prime Video de María Pombo, Violeta lucía un vestido negro con detalles joya junto con una sencilla camisa blanca y tacones muy altos. Sin embargo y, pese a que la influencer y celebritie luzca muy elegante y sofisticada para ocasiones especiales como eventos o cenas, para su día a día se decanta más por prendas de fondo de armario muy sencillas pero que siguen la moda, como por ejemplo el 'total denim' que Violeta lucía esta primavera, un conjunto de pantalón de campana con un chaleco. Este otro look tan casual compuesto por tank top y pantalones cargo de Violeta también nos enamoró, y es que la influencer es toda una inspiración para muchas chicas que la siguen con el objetivo de crear sus propios looks. En esta ocasión, un evento muy formal, Violeta apostaba por un vestido ceñido en color gris de mangas largas y cuello alto lleno de fruncidos.

Violeta es una gran amante de los vestidos largos, y son muchas las veces que ha llevado esta prenda para ocasiones más especiales, como por ejemplo este look de vestido vaquero que Violeta Mangriñán lucía junto a unas botas cowboy, un outfit perfecto de cara a la primavera y el otoño, ya que el tejido vaquero es propio de estas estaciones del año y que, combinado con este tipo de botas, crearemos un look perfecto para todo tipo de ocasiones. Para el día de ayer, Violeta prefería lucir su embarazo con un vestido ceñido color grisáceo y lo combinaba con unos stilettos negros muy altos y un bolso mini joya, creando un look muy apropiado de cara a las fiestas de Navidad. Este vestido admite un sinfín de combinaciones, pues podemos usarlo tanto para el día a día con unas bailarinas y cazadora de cuero como para ocasiones más especiales, como ha hecho la influencer. Se trata, por tanto, de un acierto absoluto.

Vestido ruffles grey, de Cannari Concept (270.00 euros)

Un vestido que sienta fenomenal y que estiliza la figura.