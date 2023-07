Cómo vestir en tendencia si eres bajita este verano: te enseñamos las prendas que te ayudarán a verte más estilizada sin perder la comodidad

A la hora de escoger un look, vestirnos para el día a día o comprarnos una prenda en nuestras tiendas favoritas, debemos de tener en cuenta, en la medida de lo posible, la forma de nuestro cuerpo, ya que de él dependerá que dicha prenda realce más o menos nuestra figura, es decir, que nos siente bien y, lo más importante, que quede en consonancia con las demás prendas que escojamos para crear nuestro look. Todos somos conscientes, por ejemplo, que las bermudas y las faldas midi sientan mejor a las chicas altas, pues estas tienen una medida un tanto complicada y, si eres bajita, puede crear un 'efecto óptico de piernas más pequeñas' y, con lo cual, te hará ver más bajita. Otro aspecto son las sandalias en color negro que, por hacer contraste con nuestro tono de piel, crea un 'efecto corte' y no estiliza tanto las piernas. Teniendo en cuenta y siendo consciente de nuestro cuerpo, podremos escoger aquellas prendas que nos favorezcan. En este sentido, la altura es un aspecto muy importante a tener en cuenta, pues si mides menos de 1,60, puede que haya prendas en nuestras tiendas favoritas que te queden oversize -no siempre sienta bien este estilo-, por lo que debes buscar y hacerte con aquellas prendas que te ayuden a sumar unos centímetros y verte mucho más estilizada.

¿Qué prendas sientan mejor a las chicas bajitas? Sin duda, las prendas que sientan mejor son, por ejemplo, las mini faldas, como esta mini falda de Alba Díaz de estilo cargo en tejido vaquero que ella combinó con un top verde caqui y unas sandalias de plataforma, un calzado que también favorece mucho a las chicas bajitas, ya que suman unos centímetros. Sin duda, los vestidos mini son una opción muy adecuada durante los meses de verano, como este vestido mini blanco con bordados en verde y morado de Violeta Mangriñán que, pese a que ella lo llevó con unas sandalias planas de tipo pala, las chicas bajitas pueden combinar el vestido mini con unas sandalias de tacón medio. Otra prenda que es un imprescindible en nuestro armario es el vestido maxi y, pese a que pueda parecer que no favorece a las chicas bajitas, si hay un estampado que provoca ese efecto estilizador y son las rayas verticales, los cuales siguen la tendencia 'Mermaidcore', tan en auge este verano. En cuanto a pantalones, los shorts son perfectos para el verano pero, si prefieres lucir unos largos, lo ideal sería unos pantalones fluidos de tiro alto. Sin más, te enseñamos algunas prendas que debes incluir en tu armario este verano si eres una chica bajita -y si no, también-, para ganar unos centímetros de altura.

Blusa plumeti volantes, de Zara (12,99€)

Blusa plumeti Zara

Pantalón fluido estampado, de Pull & Bear (22,99 €)

Pantalón fluido estampado Pull & Bear

Sandalia plataforma esparto, de eseoese (39.95€)

Sandalia plataforma esparto eseoese

Vintage Straight High Jeans, de H&M (29,99 €)

Vintage straight high H&M

Vestido largo rayas, de Mango (39,99 €)

Vestido largo rayas Mango

Minifalda pareo estampada, de Pull & Bear (19,99 €)

Minifalda pareo Pull & Bear

Sandalias de tacón con tiras, de H&M (29,99 €)

Sandalias tacón tiras H&M

Vestido halter cuello metálico, de Mango (35,99 €)

Vestido halter Mango

Estas son algunas de las prendas que debes incluir en tu armario si eres bajita para lucir perfecta este verano.