Cómo llevar la tendencia oversize este otoño, según tu tipo de cuerpo

La tendencia oversize lleva años anclada en nuestro armario y marca nuestros looks, tanto de otoño, como de invierno. Pero, es una de las tendencias más complicadas de llevar, porque dependiendo de qué tipo de cuerpo o figura tengas, te sentará de una manera u otra (como casi todas las tendencias referentes al volumen de las prendas). El oversize no es más que una forma de moda mucho más urban y casual que cada día se usa más en looks desenfadados y glam. Esta palabra se traduce como extragrande, sobredimensionado o enorme, es decir, llevado a los estilismos que podemos crear se puede entender, sin decir demasiado, porque depende de según el tipo de figura, funcionará mejor o no, ya sean camisas, blazer o abrigos.

Pero, para saber cómo llevar esta tendencia tan atrevida, hablamos con Jesús Reyes, periodista experto en moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación para que nos de las claves de estilo sobre una tendencia que puede resultar muy atractiva y conflictiva a su vez: ‘’La tendencia oversize en realidad en como un fondo de armario, pero en corte de prendas: nunca se va del todo porque es muy favorecedora para todas y cada una de las siluetas. Aunque, eso sí, cómo llevarla con acierto y que favorezca a cada perfil tiene sus reglas’', confirma el experto.

Cuando hablamos de reglas en moda, nos referimos a las pautas que hay que seguir para que nuestros looks sean lo más cómodos y homogéneos posibles, no hace falta seguirlo al pie de la letra pero, está bien saber qué nos sienta bien o no. Para llevar esta tendencia, si tu silueta es reloj de arena, nuestro experto recomienda: ‘’si queremos seguir resaltando la cintura, el truco estará en quizás optar por un crop top over y en la parte de abajo, meterle o no volumen según tu mood del día’' confirma Jesus Reyes y añade: ‘’pero que siempre se marque cintura’'. Y, por el contrario, si nuestra figura corresponde a una silueta columna: ‘’optaría por un blusón (súper tendencia y full prints) con un pantalón muy skinny’', sentencia.

Pero, si tu silueta está dentro de las triángulo, ya sea invertido o normal, la combinación de tus looks de otoño cambia: ‘’Si la silueta es triángulo fácil es importante que el oversize o volumen vaya en la parte de arriba para equilibrar, mientras que si la silueta triángulo invertido, el over o volumen irá en la parte de abajo’', explica el experto. En cambio, si perteneces a la silueta ovalada, el experto lo tiene claro: ‘’busca alguna prenda over que tenga corte helénico, que el talle vaya por debajo del pecho para favorecer y estiliza’', confirma. Está claro que hay que pensar en nuestro tipo de figura para contemplar estos trucos a la hora de inspirarnos en cualquier look de influencer, ya sea María Pombo o Sara Carbonero, elige la inspiración, pero no olvides nunca adaptarla a tu tipo de figura.

Finalmente, nuestro experto nos confirma que es una tendencia favorecedora y versátil, eligiendo bien y sabiendo cómo combinarla, será un acierto seguro. Además, por curiosidad, le preguntamos: si tuvieses que crear un look con esta tendencia en una celebrity, ¿A quién elegiría y por qué? Sin dudarlo, Jesús Reyes contestó: ‘’Me encantaría ver con ella a Ana Obregón, por ejemplo, sin ser looks de playa; es decir que lo lleve con looks de gala o fiesta. Porque me encanta Ana Obregón y la admiro mucho; siempre ha sido un icono de estilo y belleza para mi parecer’', concluye.

Ya sabemos que la tendencia oversize puede resultar complicada a la hora de ejecutarla, pero, con estos trucos de experto, podrás llevar la tendencia a la altura de Carmen Lomana, su elegancia.