Cómo vestirte para ir al tenis y no morir en el intento; todos los looks que son inspiración para el Mutua Madrid Open 2023

La semana pasada, el 24 de abril, daba comienzo el torneo de tenis Mutua Madrid Open 2023 en el enclave madrileño la Caja Mágica, un evento deportivo que acoge a los mejores tenistas del mundo para jugar entre ellos y que durará hasta el próximo 7 de mayo. Este evento, además de acudir grandes deportistas y aficionados a este deporte, son muchos las celebridades e influencers que acuden al evento para disfrutar del tenis y de una tarde diferente con amigos, en los que el 'dress code' es muy importante, pues se debe de acudir de manera adecuada y discreta. Al igual que ya vimos recientemente los looks de nuestras celebrities e influencers favoritas en la Feria de Abril que fueron de lo más elegantes, discretas y muy acorde a dicha festividad, con trajes de flamenca que no pasaron desapercibidos, quizá nos preguntemos cómo vestir para el torneo de tenis más importante de nuestro país. Pues bien, es imprescindible llevar un look sencillo, clásico, con colores neutros y prendas un tanto sporty, como por ejemplo una gorra o un sombrero de rafia -que tan de moda están-, que además de salvarnos de las altas temperaturas, dan ese toque distintivo y casual. Sin duda, la mejor opción para acudir a este tipo de eventos es buscar en nuestro fondo de armario aquellas prendas más versátiles, sencillas y elegantes que podríamos tener si ya contamos con el armario cápsula para esta primavera: una camisa blanca, como esta camisa romántica en blanca de Victoria Federica que lució con unos pantalones de traje en negro, unos pantalones vaqueros e incluso un traje de chaqueta de lino junto con una básica camiseta marinera que convierta el look en uno más casual. Para el calzado, opta siempre por uno cómodo, como unas sandalias de tacón bajo o unas Mary Jane.

Sin duda, nuestras celebrities favoritas ya han acudido al evento de tenis más importante de España, como ha sido el caso de Sandra Gago, la modelo y mujer del tenista Feliciano López, la cual acudía el día de ayer, 30 de abril, con un outfit de lo más sencillo con una blazer en celeste de lino con botones blancos y unos jeans desgastados, un look que destaca por ser un traje de fondo de armario que todas tenemos. Pero quizá la celebrity por excelencia amante del tenis que nunca se pierde este tipo de eventos sea Tamara Falcó, quien sabe vestir siempre acorde a cada ocasión, hace unos años nos daba una lección de cómo acudir a la Mutua Madrid Open con un look que no pasó desapercibido por ser casual, elegante y muy sencillo con una blazer azul marino de rayas, sudadera blanca, jeans y, como toque final, unas botas altas. Sea como sea, te enseñamos algunas prendas que pueden inspirarte a la hora de crear un look para una tarde de tenis con amigos.

Camisa blanca romántica, de Sfera (39,99 €)

Camisa blanca romántica Sfera

Pantalón recto con pinzas, de Adolfo Dominguez (79,00 €)

Pantalón recto con pinzas Adolfo Dominguez

Vestido midi de lino 'wrap up', de Mango (49,99 €)

Vestido lino Mango

Chaleco corto sastre, de Zara (25,95€)

Chaleco corto sastre Zara

Pantalón recto, de Zara (29,95€)

Pantalón recto Zara

Sandalias de tacón, de Mango (35,99 €)

Sandalias tacón ancho coco Mango

Estas son algunas prendas que pueden inspirarte a la hora de crear un look a partir de los outfits que hemos visto en redes sociales de nuestras celebrities e influencers favoritas.