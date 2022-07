Zara tiene todos los sombreros de rafia y ganchillo que necesitas para protegerte del sol con mucho estilo

Sabemos que hay una tienda de lo que se llama moda asequible o fast fashion que muchas veces, además de ser la primera en seguir las tendencias (de todos es sabida la rapidez del conglomerado gallego para poner en la calle en apenas 15 días lo que se ha visto sobre la pasarela). también son expertos en crear las suyas propias. Muchas veces hemos hablado del fenómeno conocido por todo el mundo como prenda viral; o lo que es lo mismo, la facilidad con la que determinadas prendas empiezan a ponerse de moda entre las usuarias y consigue colgar el cartel de agotado en poco tiempo. Eso sin añadir que las influencers más seguidas y admiradas también han empezado a lucirlo antes que nadie.

Y si esto pasa sobre todo con prendas de vestir, parece que desde hace algunas temporadas Zara está empeñada en conseguir el mismo efecto también con los complementos de moda. Bolsos, zapatos, pañuelos y joyas han sucumbido también a la fiebre masiva que consigue crear la marca de Inditex. Pero la cosa no queda ahí. Si recientemente parece que la lencería está en su punto de mira, ahora y de cara al verano el catálogo se amplia, y pretenden crearnos una nueva necesidad en forma de sombreros.

El ganchillo y la rafia son los materiales principales a los que se rinde esta colección, que ofrece desde los clásicos borsalinos que nunca pasan de moda hasta diseños más de pura tendencia en forma de bucket hat, o una especie de pamela renovada y actualizada. Y lo mejor de todo es que ningún modelo alcanza siquiera los 30 euros, lo cual no parece ser cosa de la mera casualidad.

Sombrero trenzado con detalle de cuerda combinada a contraste, de Zara (25,95 euros)

Sombrero trenzado con ala ancha con acabado irregular, de Zara (25,95 euros)

Sombrero trenzado con detalle de cuerda combinada a contraste con nuditos, de Zara (25,95 euros)

Sombrero trenzado de ala con raya a color, de Zara (22,95 euros)

Sombrero efecto crochet, de Zara (25,95 euros)

Nos parecen perfectos para lucir durante las largas jornadas de verano, tanto para proteger tu cabeza y tu pelo de los efectos del sol, como ara añadir un punto trendy a cualquiera de tus looks. Además, los modelos de ganchillo son ideales para doblar y meter en tu maleta sin apenas ocupar espacio extra. Y lo mejor de todo es que cuando los saques volverán a su estado original según te los pongas. ¿Eso no no es el complemento estrella del verano?