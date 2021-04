Cuando llega Sandra Gago (al más puro estilo ‘Sexo en Nueva York) y dice que la falda midi de piel es el uniforme perfecto para una tarde de chicas o una cena romántica

Y cuando decimos ‘lookazo’ es que no es para menos. ¿Tu también te has enamorado? Normal, no se puede ser más tendencia que Sandra Gago con este estilismo propio de una actriz de cine. Y se ha marcado este ‘lookazo’ de 10 para presentarnos las nuevas gafas de sol que Tous ha lanzado con motivo de El día de la Madre. ¿Preparada para copiarla? A nosotras nos parece un look perfecto para una tarde de chicas al más puro estilo ‘Sexo en Nueva York’ o para una cita romántica.

Sandra Gago en un evento en Madrid.

El look de Sandra se compone de una falda midi de piel con vuelo y cinturón para hacer ese ‘efecto cintura de avispa’ que tanto nos gusta, top blanco y sandalias plateadas.

