Complicidad real en Egipto: los looks coordinados de la Reina Letizia y el Rey Felipe entre tumbas y excavaciones

Los Reyes de España han puesto el broche final a su viaje de Estado a Egipto con una jornada en Luxor, uno de los enclaves arqueológicos más fascinantes del país. Tras varios días intensos de agenda institucional, Felipe VI y la Reina Letizia optaron por estilismos mucho más relajados, pensados para recorrer excavaciones, museos y caminar sobre terrenos irregulares sin perder el estilo. Lo más llamativo fue la sintonía entre ambos: sus looks resultaron tan prácticos como coordinados, reflejando complicidad y coherencia en la imagen de la pareja.

El blanco, el gran aliado de la Reina Letizia

Doña Letizia volvió a apostar por el blanco, color que se ha convertido en el gran protagonista de su maleta para este viaje. La Reina eligió un conjunto de dos piezas formado por pantalón recto y camisa ligera, un estilismo que ya había estrenado en 2019 en un acto deportivo y que ha recuperado para esta ocasión, demostrando de nuevo su apuesta por la moda circular y el uso responsable de prendas de su armario.

Los Reyes visitan Museo y excavaciones de Luxor JuanJo Martín Agencia EFE

Para completar el look, añadió unas alpargatas en tono crudo, perfectas para caminar con comodidad, y un bolso a juego. En cuanto a joyas, optó por la discreción con unos pendientes dorados de diseño minimalista, que aportaban un toque elegante sin restar protagonismo al conjunto. Una elección sobria y versátil que encajaba a la perfección con el contexto histórico y cultural de Luxor.

El Rey Felipe, entre la comodidad y el estilo

Felipe VI también dejó a un lado la etiqueta habitual de traje y corbata para sumarse a un estilo más “de batalla”. El monarca escogió unos pantalones en color verde militar, combinados con una guayabera beige, prenda fresca y ligera que el Rey utiliza en contadas ocasiones cuando el protocolo lo permite. Con este outfit, se alineaba con el look relajado de su esposa, manteniendo al mismo tiempo una imagen impecable y cercana.

Los Reyes visitan Museo y excavaciones de Luxor JuanJo Martín Agencia EFE

El tándem estilístico de los Reyes ha llamado la atención durante toda la visita a Egipto, pero especialmente en esta última parada. Mientras Letizia consolidaba el blanco como su apuesta más fuerte en este viaje -presente en cuatro de sus seis apariciones-, Felipe acompañaba con tonos neutros y prendas prácticas, creando una estampa armoniosa en cada una de sus apariciones conjuntas.

Además, ambos optaron por repetir piezas ya vistas en otras ocasiones, subrayando un mensaje de sostenibilidad y sensatez en el vestir, sin dejar de proyectar elegancia y formalidad.

Un cierre histórico en Luxor

Con esta visita al Museo de Luxor y a las excavaciones de la zona, los Reyes pusieron fin a una gira que pasará a la historia como la primera de su reinado en Egipto. Doña Letizia y Don Felipe cerraron así una agenda repleta de compromisos oficiales con un gesto de cercanía y naturalidad, apostando por la comodidad sin perder el estilo.

Los Reyes visitan Museo y excavaciones de Luxor Casa Real/Francisco Gómez Agencia EFE

Sus looks, coordinados y coherentes con el entorno, se convirtieron en la guinda perfecta para despedir un viaje en el que la moda ha vuelto a ser un canal de comunicación tan diplomático como visual.