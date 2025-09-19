La Reina Letizia deslumbra en Egipto con un traje blanco en la inauguración del templo de Hatshepsut

La Reina Letizia volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo europeos durante la histórica visita oficial a Egipto. Junto al Rey Felipe VI, presidió la inauguración de la nueva iluminación nocturna del templo de Hatshepsut en Luxor, un monumento con más de 3.500 años de historia dedicado a la reina-faraón que se alzó como símbolo de poder femenino en el Antiguo Egipto. Bajo un cielo estrellado y rodeados de la magia que desprenden las ruinas bañadas de luz dorada, los Reyes de España fueron testigos de un evento que une tecnología, cultura y diplomacia.

Un look icónico y lleno de significado

Para esta velada única, la Reina Letizia recurrió a una de sus apuestas estilísticas más representativas: el traje blanco. Un conjunto que ya se ha convertido en seña de identidad dentro de su armario y con el que transmite sobriedad, fuerza y modernidad. Se trata de un dos piezas de Mango, confeccionado en tejido ligero, con blazer de solapas clásicas y pantalón largo acampanado. Una elección que no solo resulta elegante, sino también práctica para soportar las altas temperaturas nocturnas de Luxor.

El look de la Reina Letizia. Gtres

La Reina completó el estilismo con un top lencero en el mismo tono, que aportaba feminidad y sofisticación al look monocromático. El blanco, además de ser un color atemporal, cobra un valor especial en este contexto: símbolo de pureza y de luz, se convirtió en la mejor metáfora de una noche dedicada precisamente a iluminar uno de los templos más impresionantes del mundo antiguo.

Accesorios con guiños especiales

Como acostumbra, Letizia cuidó cada detalle de su estilismo. Eligió unas alpargatas doradas de cuña, un calzado cómodo y versátil que ya ha llevado en numerosas ocasiones y que se adapta perfectamente a terrenos irregulares como el de las ruinas egipcias. Para elevar el look, sumó un clutch metálico que aportaba un toque de brillo sin restar protagonismo al traje.

Los reyes inauguran las luces nocturnas de Hatshepsut: "es espectacular y con sello España" Juanjo Martín Agencia EFE

En cuanto a las joyas, la Reina se decantó por unos pendientes dorados con brillantes de la firma Isabel Guarch, valorados en 1.990 euros. Piezas artesanales inspiradas en el rosetón de la Catedral de Mallorca y que ya había lucido el pasado verano en Palma junto a sus hijas, lo que confirma que en su joyero no faltan los guiños sentimentales y reutilizables.

El traje blanco, un sello de Letizia

No es la primera vez que la Reina apuesta por el blanco en momentos clave. Desde el look de Armani con el que anunció su compromiso en 2003 hasta distintos conjuntos de firma española, este color se ha consolidado como su fetiche para transmitir mensajes de renovación, modernidad y poder. En Egipto, el simbolismo fue aún mayor: la luz de España iluminando un templo que glorifica la memoria de una reina poderosa.

Con esta elección, Letizia no solo brilló como icono de estilo, sino que también reforzó la dimensión simbólica de un viaje que une historia, cultura y diplomacia. El traje blanco volvió a hablar por ella, confirmando que en su armario la moda siempre es también un lenguaje.