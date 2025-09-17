Letizia apuesta por la moda española y triunfa como toda una reina en la bienvenida oficial en Egipto

La visita de Estado de los Reyes a Egipto ha arrancado con una imagen de impacto que ya está dando la vuelta al mundo.La Reina Letizia, fiel a su estilo elegante y sofisticado, ha elegido un look impecable para el recibimiento oficial celebrado en el Palacio de Al-Ittihadiya, donde fue recibida por el presidente del país y la primera dama. Su elección no ha podido ser más acertada: un vestido blanco de la firma española The 2nd Skin, que ha convertido la bienvenida en un auténtico desfile de moda diplomática.

Un diseño romántico y sofisticado

El modelo, bautizado con el nombre Lady White, pertenece a la colección Magna y aún está disponible en la web de la firma. Se trata de un vestido confeccionado en seda y organza natural, con un delicado bordado de guipur que aporta un aire romántico y muy femenino. El corte midi, la falda de vuelo y el cinturón a juego realzan la silueta de la Reina, mientras que el escote caja y las mangas largas refuerzan el carácter formal de la pieza, perfecta para este tipo de encuentros internacionales.

Los reyes de España prosiguen su primer viaje de Estado a Egipto Juanjo Martín Agencia EFE

Accesorios en blanco y nude

Letiziaha completado el estilismo con un bolso estructurado en color blanco, una pieza que ya ha lucido en otras ocasiones, y unos salones en tono nude de Magrit, un básico de su zapatero con el que ha sabido romper la uniformidad del blanco sin perder elegancia. Una apuesta sencilla, pero con la precisión de quien cuida cada detalle de su imagen pública.

Joyas discretas con mensaje

Para no restar protagonismo al vestido, la Reina se ha decantado por joyas muy discretas. Ha recuperado unos pendientes de la firma española Gold & Roses, en concreto el modelo Luzia, elaborado en oro rosado con forma de estrella y decorado con diamantes. Se trata de una joya que lleva años en su colección y que confirma su predilección por piezas atemporales. El look lo ha rematado con su inseparable anillo de Coreterno, otro de los símbolos recurrentes en sus apariciones.

The 2nd Skin, un sello de confianza

No es la primera vez que la Reina apuesta por los diseños de Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, directores creativos de The 2nd Skin. Desde 2019, cuando estrenó en Oviedo un conjunto de top rosa con plumas y pantalones negros, Letizia ha recurrido en varias ocasiones a esta firma española para momentos clave de su agenda internacional. En los últimos años, la hemos visto con vestidos de gala de la casa en los Países Bajos y en Nápoles, consolidando así su papel como embajadora de la moda española.

Con este estreno en El Cairo, la Reina Letizia no solo ha cumplido con el estricto protocolo diplomático, sino que ha demostrado, una vez más, que la moda puede ser una herramienta de comunicación tan poderosa como la diplomacia. Su elección transmite modernidad, elegancia y cercanía, proyectando una imagen de España que combina tradición y vanguardia.

La jornada diplomática acaba de comenzar, pero el vestido blanco de The 2nd Skin ya se ha convertido en uno de los grandes aciertos estilísticos del viaje de Estado.