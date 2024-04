El conjunto premamá perfecto para la primavera lo tiene Marta Pombo y lo lleva con botas altas

Marta Pombo se muestra muy feliz en redes. Desde que contó en su cuenta de Instagram que está embarazada, se le ve mucho más contenta, en paz y tranquila. La joven hermana de la influencer María Pombo, está pasando el fin de semana junto a su hermana en el norte, más concretamente, en Cantabria. Como todas sabemos, cuando se está embarazada, es más complicado vestirse, pues lo que buscamos es la comodidad. Por ello, lo ideal es que nos hagamos con prendas sueltecitas en tejidos fluidos y con detalles elásticos. En este sentido, Marta Pombo es pura inspiración para muchas chicas que, como ella, están embarazadas. La joven posa muy feliz con su marido Luis Zama con un conjunto muy apropiado para la ocasión. Se trata de una falda mini fluida con volantes y una camisa de manga en escote de pico. En tonalidades melocotón y rosas, se posiciona como uno de los conjuntos más cómodos e ideales para este verano. Ella lleva este conjunto con unas botas altas marrones, uno de los calzados imprescindibles de este invierno y que parece que este verano, lo seguirá siendo.

Marta Pombo tiene un estilo de lo más sencillo y básico y opta por prendas cómodas en su día a día. Sin embargo, para ocasiones más especiales, como una boda o evento, sí que opta por prendas más elegantes y sofisticadas, como este conjunto de invitada perfecta que Marta Pombo en tono verde oliva y negro lucía el pasado mes de diciembre y que, como joya de la corona (y para darle un toque diferente y en tendencia al look), apostaba por una flor en la cabeza, un accesorio que todas las mujeres amantes de la moda han llevado este invierno. Estamos esperando los maravillosos looks que Marta Pombo nos enseñará durante los próximos meses de primavera y verano en los que muestre su barriga de embarazada, pero, mientras tanto, ella ya nos muestra este conjunto de falda y camisa que podemos usar indistintamente si estamos embarazadas como si no.

Se trata de un conjunto perfecto para el entretiempo y que, aunque ella lo usa durante su embarazo, este se adapta a todo tipo de cuerpos al tratarse de dos piezas fluidas y cómodas.