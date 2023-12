Necesitamos una boda en diciembre para copiarle el look de invitada perfecta de Marta Pombo con detalle de flor en el pelo

Marta Pombo se ha perdido la sorpresa de cumpleaños de su cuñado, Pablo Castellano y marido de su hermana, María Pombo porque estaba invitada a una boda muy especial. La joven, que tiene un estilo muy sencillo, básico y muy discreto, de cara a ocasiones especiales como bodas, eventos y cenas a las que es invitada por su profesión, apuesta por prendas clásicas y muy elegantes. Ya nos sorprendía en los Premios Los40 MusicAwards, apostando por un mono negro que Marta Pombo combinaba con unos stilettos del mismo color, un look con el que derrochaba estilo, clase y elegancia. La joven, que hace muy poco contraía matrimonio con Luis Zama, ya nos tiene acostumbradas a sus looks más sofisticados, y es que solo hay que ver el vestido de novia que Marta Pombo lucía, uno muy sencillo pero tan favorecedor como atemporal que recordará toda su vida. En diciembre, aparte de celebrarse las fiestas más esperadas del año como Nochevieja con las que deslumbrar y apostar por las lentejuelas, brillos y plumas con looks tan especiales como este vestido semitransparente de brillos de Rocío Osorno de Mango, también suelen celebrarse bodas. En este caso, Marta Pombo acudía a una boda por todo lo alto junto a u marido y apostaba por un conjunto de falda midi de corte evasé y top de manga larga y acampanada en tono verde militar con detalle en el pecho negro. Aparentemente un modelo muy sencillo, el protagonismo residía en el pelo, pues apostó por un semirecogido con un accesorio de pelo muy en tendencia, la flor.

Marta Pombo recurre al color verde para sus looksdeinvitada, y es que no es la primera vez que vemos a la influencer lucir un conjunto en este tono tan favorecedor. Ya lo hizo en otoño con un vestido de palabra de honor que Marta Pombo combinaba con un pañuelo en el cuello tipo capa, un vestido que sienta muy bien a las chicas de estatura media ya que su cuello halter estiliza el torso. Otro vestido que lucía la pasada primavera fue un vestido verde lima de corte 'cut out' que Marta Pombo acompañaba junto con una pamela de ala ancha para darle el toque final. Sin embargo, de cara a bodas de invierno, la joven lucía un modelo más oscuro y abrigado con top de cuello alto y manga larga y falda midi negra tipo pareo. Para abrigarse de la bajas temperaturas, Marta Pombo confió en un fular de pelo. Un acierto absoluto de cara a bodas de invierno.

Peinado de Marta Pombo @mpombor

Top Kenneth (130 euros) y falda Caleb (140 euros) , de IQ Collection

Top y falda IQ Collection

Pasador con diseño de flor, de H&M (9,99 euros)

Pasador con diseño de flor H&M

Se trata de un look de lo más favorecedor, sencillo y muy elegante ideal para bodas de invierno.