Marta Pombo nos enseña el peto rosa que todas las chicas de Madrid llevarán este otoño con bailarinas

Si hace unos días la hermana mayor de María Pombo nos conquistaba con un 'total look' de su marca Tipi Tent compuesto por mini falda gris con mucho vuelo y una camisa fluida con detalle de volantes tanto en las mangas como en el cuello de pico que combinó con botas cowboy en negras, Marta Pombo ha conquistado en instagram a todas sus seguidoras con un peto también de su propia marca en color rosa pastel. Esta mañana muy temprano, la joven influencer le daba un paseo por Madrid a su hija Martina y lo hacía con el peto más icónico de la marca y que todas las amantes de la moda ya han fichado. Se trata de un modelo muy cómodo confeccionado en tejido vaquero de manga larga y abotonado y pantalón ancho hasta los pies. Ella ha optado por un calzado cómodo como han sido unas sneakers pero, si nuestro estilo es mucho más elegante, podríamos combinar este peto tan bonito con unas bailarinas, el calzado más viral del momento. Los petos son una prenda muy versátil, cómoda y fácil de combinar, ya que solo necesitas un par de accesorios para elevar el look.

¿Cómo combinarías este peto en tono rosa? Si en tu ciudad comienza a hacer mucho frío, opta por llevar debajo del mismo un jersey de lana de cuello vuelto y en los pies unas bailarinas plateadas con calcetines de brillos en un tono claro como podría ser beige. En cuanto a prendas de abrigo, usa tu abrigo de paño favorito de corte masculino y, si te gusta arriesgar, puedes usar el accesorio que todas las influencers portuguesas están usando y que poco a poco se está adentrando entre las chicas amantes de la moda españolas, una pinza con el detalle de flor. Sin embargo, si quieres un look más discreto y elegante, puedes optar por lucir tu peto en tono rosa junto con un abrigo negro y unas bailarinas en el mismo color. Sea como sea, este peto admite un sinfín de combinaciones, ya sea para el día a día como para ocasiones especiales, por lo que, si todavía no te has hecho con uno, este otoño es una buena ocasión para hacerlo.

Marta Pombo con peto rosa @mpombor

Peto Oli rosa, de Tipi Tent (78.00€)

Peto Oli rosa Tipi Tent

Un look muy en tendencia que no ha pasado desapercibido entre sus seguidoras en instagram y que podemos usar en un sinfín de ocasiones.