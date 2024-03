Marta Pombo, embarazada de su segundo hijo junto a Luis Zamalloa

Marta Pombo está embarazada de su segundo hijo junto Luis Zamalloa. La influencer ha compartido la feliz noticia a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 800.000 seguidores. Junto a un emotivo vídeo, la influencer ha publicado el momento exacto en el que ve el positivo del test embarazo y se lo enseña a su marido. "¡La familia crece! ¡Este 2024 va a ser un año muy especial! ¡VIVA LA VIDA!", ha escrito la hermana de María junto al clip.

El post se ha llenado de mensajes de amor y de cariño de numerosos rostros conocidos y fans de la familia como Lara Tronti, Violeta Mangriñán, Marta Lozano o Candela Peña, entre otros tantos. "Matilda en su big sister era", ha escrito María Pombo, futura tía del bebé que está en camino.

Marta Pombo anuncia que está embarazada de su segundo hijo Instagram

El pasado 21 de octubre Marta y Luis dieron el "sí quiero" y pusieron el broche de oro a una bonita e inesperada historia de amor, coincidiendo con el primer cumpleaños de Matilda, la primera hija de la pareja. El odontólogo, según desveló la influencer en una de sus entrevistas, apareció en su vida justo cuando estaba atravesando una fuerte depresión justo después de su separación con Luis Giménez, su primer marido. "Cuando hay confianza hay tranquilidad. Y luego la seguridad en mí misma. Yo estaba hecha un pañuelo. Él vio en mí lo que ni siquiera yo veía", declaró Marta Pombo sobre su actual marido hace unas semanas. "Zama me aporta muchísima tranquilidad mental, que es lo que necesito y más valoro (...) Tiene un corazón enorme. Me apoya en todo. Entiende mi situación, me acepta tal como soy, con mis días buenos, con mis días malos, siempre quiere saber más de mi para ayudarme cuando no estoy bien", desveló la futura mamá en una entrevista junto a Luc Loren sobre Luis y el bache de salud mental que padeció.