Te contamos porqué estas son las sandalias favoritas de las chicas que viajan a la Costa Brava

La Costa Brava está siendo uno de los destinos más solicitados durante este verano. Porque es encantadora, cosmopolita y rica a nivel cultural. Son muchas las chicas que eligen dicha zona costera de la provincia de Girona para un viaje con amigas en agosto y es el momento exacto en el que tienes que hacer una de tus mejores maletas de vacaciones para lucir los looks más glamurosos y en tendencia. No obstante, recuerda que debes meter tanto estilismos playeros como festivaleros, así como los bikinis y bañadores que más llevaremos este verano. Eso sí, debemos hablar del tema del calzado, uno de los dilemas más problemáticos a la hora de combinar con todos los looks. Seamos sinceros: no siempre nos caben en la maleta todas las sandalias planas o alpargatasque desearíamos llevarnos al viaje. Es por ello que tenemos que apostar por modelos versátiles y cómodos. Es decir, escoger el calzado capaz de completarnos el look tanto para ir a la playa como para salir a cenar con tus amigas. En definitiva, descartaremos las alpargatas o sandalias de tacón, ya que no son compatibles para todos los escenarios. En cambio, sí que podríamos hablar sobre las cangrejeras que están tomando el mando en las tendencias en calzado o las chanclas de dedo. Sin embargo, a continuación, haremos mención al diseño por el que más apuestan las chicas que viven o viajan a la Costa Brava: las sandalias planas.

No cabe duda de que las sandalias planas están siendo uno de los calzados más llevados por las celebridades e influencers. Sobre todo por la Reina Letizia, que se ha bajado de los zapatos de tacón para dar paso a los diseños más glamurosos. Y las chicas que viajan o son de la Costa Brava también tienen claro que las sandalias planas son las escogidas para crear looks polivalentes, tanto para disfrutar de la playa como para dar un paseo por los pueblos con encanto. Para ello, debemos dar con el modelo acertado que pueda encajar con ambos escenarios (y nosotras lo hemos encontrado en Zara). Estamos hablando de las sandalias planas de suela negra con tira en el empeine de crochet trenzado en blanco que ahora mismo está disponible por 40 euros. Se pueden cambiar tanto con vestidos de crochet para una tarde de barco por la costa como para ir a cenar con conjuntos de punto.

Sandalia plana trenzada, de Zara (40 euros)

Sandalia plana. Zara

En definitiva, si viajas a la Costa Brava, deberás meter en tu maleta de vacaciones estas sandalias planas de Zara que recomiendan las chicas que son de la zona costera de la provincia de Girona.